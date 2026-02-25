Sprzęt ratowniczy za 60 milionów złotych trafił do straży w Szczecinie

Strażacy zyskali wyposażenie, które może okazać się niezbędne w sytuacjach kryzysowych.

Sprzęt oświetleniowy, który jest potrzebny podczas działań w nocy, między innymi na terenach zalewowych. Namioty pneumatyczne szybko rozstawialne, które wykorzystujemy do tego, by strażacy mogli utworzyć bazę logistyczną. Również w skrajnych przypadkach możemy do tych namiotów przyjąć ludzi, uchodźców. Mamy również łóżka, zestawy pościelowe - mówi Dariusz Schacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej.

Strażacy nie kryli swojego zadowolenia.

Cieszymy się, każdy zakup dla Państwowej Straży Pożarnej to jest tak naprawdę zakup w stronę bezpieczeństwa mieszkańców województwa i naszego kraju - - dodaje Schacht.

Wśród zakupionego sprzętu znalazły się też między innymi samochody ratowniczo-gaśnicze, łodzie ratownicze i mikrobusy do ewakuacji.