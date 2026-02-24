Logistyka, rolnictwo i budownictwo to sektory, które najmocniej odczuły skutki wojny na Ukrainie

Mijają 4 lata od wybuchu wojny w Ukrainie, którą eksperci Północnej Izby Gospodarczej uznają za najbardziej znaczące wydarzenie dla rynku pracy od czasów pandemii. Choć sytuacja geopolityczna pozostaje napięta, zachodniopomorska gospodarka zdołała uregulować status osób z Ukrainy i opanować najbardziej palące problemy, takie jak nagłe wahania kadrowe czy zerwane łańcuchy dostaw.

Mimo tej stabilizacji, sektory transportu, logistyki, budownictwa oraz rolnictwa nadal funkcjonują w cieniu niepewności i odczuwają skutki konfliktu. Branża budowlana, która w 2022 roku zmagała się z masowym odpływem pracowników na front, obecnie z nadzieją patrzy w stronę przyszłej odbudowy Ukrainy, widząc w tym ogromną szansę dla lokalnych firm. Szczecińscy przedsiębiorcy pozostają solidarni z sąsiadami, nie tylko dostosowując się do nowych realiów rynkowych, ale także nieprzerwanie wspierając materialnie walkę o utrzymanie europejskiego porządku.

Mowa tutaj o odpływie mężczyzn z polskiego rynku pracy, czy też nadmiarze pań, które znalazły się na naszym rynku pracy - mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej - Hanna Mojsiuk.

Dzisiaj sytuacja jest opanowana, co nie zmienia faktu, że nadal przedsiębiorcy czują niestabilność i nieprzewidywalność.

