Służby przejadą nową kładką nad Odrą. Jest ważna decyzja w sprawie ważnej inwestycji

Kładka, która ma zmienić komunikację w centrum

Nowa przeprawa przez Odrę ma stać się jednym z najważniejszych elementów przebudowy układu drogowego na Kępie Parnickiej. Dzięki niej mieszkańcy i turyści zyskają szybkie, bezpośrednie połączenie z Dworcem Głównym, bez konieczności nadrabiania drogi przez istniejące mosty.

To jednak nie wszystko. Po rozmowach Szczecińskich Inwestycji Miejskich z Wodami Polskimi ustalono, że kładka będzie miała parametry umożliwiające przejazd pojazdów służb ratunkowych. W praktyce oznacza to, że straż pożarna czy pogotowie będą mogły dostać się na wyspę znacznie szybciej niż obecnie.

– To bardzo ważne ustalenie, które zwiększy funkcjonalność obiektu i poprawi możliwości reagowania w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji na terenie wyspy. Dziękujemy przedstawicielom Wód Polskich za otwartość i współpracę – podkreśla Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Kępa Parnicka rośnie w oczach. Powstaje nowa dzielnica Szczecina

Kępa Parnicka to dziś jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów miasta. Jeszcze niedawno zaniedbana i zapomniana, dziś zmienia się w zupełnie nową, nowoczesną dzielnicę.

Prowadzonych jest tu kilka dużych inwestycji mieszkaniowo‑usługowych, które w najbliższych latach całkowicie odmienią charakter wyspy. Wysoka intensywność zabudowy sprawia jednak, że dostęp dla służb ratunkowych jest ograniczony – stąd tak duże znaczenie nowej kładki.

Element większej układanki

Planowana przeprawa to część szerokiego projektu przebudowy układu drogowego na Kępie Parnickiej, obejmującego również budowę nowego mostu nad Odrą Zachodnią. Miasto podkreśla, że inwestycje te mają przygotować wyspę na jej przyszłą rolę – tętniącej życiem, gęsto zamieszkałej części centrum.

– Kładka poprawi dostępność komunikacyjną wyspy i będzie ważnym uzupełnieniem całego układu drogowego, który powstaje na Kępie Parnickiej – dodaje Piotr Zieliński.

Aktualnie miasto finalizuje dokumentację i przygotowuje się do kolejnych etapów inwestycji. Po uzgodnieniach z Wodami Polskimi kluczowy parametr – wysokość i nośność kładki – jest już ustalony. Teraz czas na projekt wykonawczy i procedury przetargowe.

