Wyspa w centrum miasta przejdzie drogową rewolucję. Gigantyczny projekt za miliony

Drogowe inwestycje na Kępie Parnickiej w Szczecinie

Obecnie dojazd na obszar Kępy Parnickiej zapewnia wyłącznie trasa prowadząca od strony ulicy Energetyków przez Most Zielony. Taki układ komunikacyjny jest zdecydowanie niewystarczający w obliczu rosnących tam wielkich osiedli, w których docelowo może zamieszkać blisko dziesięć tysięcy nowych lokatorów.

Z tego powodu szczeciński samorząd opracowuje projekt całkowicie nowej drogi, mającej połączyć ulicę Energetyków z ulicą Kolumba. Zgodnie z najnowszymi założeniami magistratu, trasa pobiegnie przez ulice Celną i Heyki, a następnie przetnie Odrę Zachodnią dzięki nowemu mostowi, spinając Wyspę Zieloną z ulicą Zapadłą.

W koncepcji uwzględniono również innowacyjną przeprawę dla pieszych oraz rowerzystów, gwarantującą szybkie dojście z dworca Szczecin Główny bezpośrednio na teren Kępy Parnickiej. Będą to dokładnie dwie odrębne konstrukcje, stykające się na Wyspie Przymoście. Krótsza z nich będzie miała długość pięćdziesięciu metrów, natomiast dłuższa osiągnie sto dwanaście metrów i będzie przypominać zielony trakt pieszo-jezdny.

– Plan modernizacji zakłada budowę nowego pieszo-rowerowego połączenia Dworca PKP z Kępą Parnicką - tłumaczył prezes Szczecińskich Inwestycji Miejskich Radosław Tumielewicz. - To będą dwie kładki, z czego jedna – 112-metrowa – będzie ciągiem pieszo-jezdnym z elementami zieleni.

Przebudowa ulic w Szczecinie potrwa trzy etapy

Całość prac projektowych została metodycznie podzielona na trzy kluczowe fazy realizacji:

Modernizacja ulicy Heyki – to najdalej posunięty odcinek przedsięwzięcia. Finał prac dokumentacyjnych zaplanowano na najbliższe tygodnie, a szacunkowy koszt tej części to około 25 milionów złotych. Stworzenie drogi na Wyspie Zielonej i nowej przeprawy mostowej nad Odrą Zachodnią – jest to najbardziej obciążający budżet fragment inwestycji, który pochłonie mniej więcej 112 milionów złotych. Budowa kładki pieszo-rowerowej łączącej ulicę Wiatru od Morza ze stacją kolejową – wyceniono realizację tej infrastruktury na około 46 milionów złotych.

Sumarycznie cała inwestycja ma zamknąć się w kwocie oscydującej wokół 200 milionów złotych.

Prywatni inwestorzy sfinansują szczecińskie drogi

Szczeciński samorząd po raz pierwszy z taką mocą zaangażował w opłacanie infrastruktury kapitał od podmiotów zewnętrznych. Urzędnicy sfinalizowali już umowy o wartości blisko dziesięciu milionów złotych, a kolejne kontrakty są właśnie szczegółowo negocjowane.

– Z dwoma podmiotami umowy są już podpisane, z trzecim trwają negocjacje. Będziemy jeszcze podpisywać umowę z czwartym - tłumaczyła zastępczyni prezydenta Anna Szotkowska. – Osobną kwestią pozostaje zaangażowanie podmiotu z Wyspy Zielonej.

Kiedy realizacja?

Proces przygotowywania ostatecznych projektów powinien sfinalizować się do końca stycznia nadchodzącego roku. W następnej kolejności magistrat ogłosi przetargi, po których ekipy budowlane wkroczą w teren. Jeśli wszystkie procedury przejdą bez zakłóceń, obszar Kępy Parnickiej wzbogaci się o dwa solidne mosty (jeden nad rzeką oraz drugi nad Kanałem Zielonym), wspomnianą kładkę pieszą nad wodą oraz kompleksowo zrewitalizowaną sieć uliczną. Dzięki temu nowi mieszkańcy zyskają płynny dojazd i doskonałe połączenie z węzłem kolejowym.

Przedstawione koncepcje to najbardziej zaawansowana interwencja w układ komunikacyjny tego rejonu miasta od lat. Jest to absolutny priorytet, aby dynamicznie zabudowywana wyspa stała się w pełni zintegrowaną i łatwo dostępną częścią szczecińskiej aglomeracji.

