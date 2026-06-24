Ruszyła budowa fotowoltaiki na Arkonce. Mieszkańcy zwrócili uwagę na jedną rzecz. "Po prostu termin idealny"

Co powstaje na parkingu?

Miasto realizuje zadanie „Wsparcie zasilania energetycznego Kompleksu Rekreacyjnego Arkonka – mikroinstalacje fotowoltaiczne”. Na parkingu staną dwie wiaty z panelami, każda o mocy 49,92 kWp, co daje łącznie 99,84 kWp.

Łącznie zamontowanych zostanie 192 paneli ustawionych w układzie wschód–zachód. Roczny uzysk energii ma wynieść ok. 80 tys. kWh, co pozwoli zasilić cały kompleks i ograniczyć emisję CO₂ o 42 948 kg rocznie.

– Budowa instalacji jest ostatnim etapem przedsięwzięcia obejmującego m.in. opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej, wykonanie badań gruntu oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień – informuje Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecin.

Termin prac? „Ktoś pomylił pory roku”

Roboty ruszyły dokładnie wtedy, gdy Arkonka przeżywa największe oblężenie. Parking przy kąpielisku od lat jest za mały w sezonie, a teraz część miejsc zostanie wyłączona z użytkowania aż do początku sierpnia.

Internauci nie zostawili na decyzji suchej nitki

W mediach społecznościowych pojawiły się liczne komentarze, w których mieszkańcy zwrócili uwagę na niezbyt korzystny termin wykonania prac. Oto najczęściej powtarzające się opinie:

"To są jaja. Jak kompleks był nieczynny nic nie robiono. Teraz jak otwarto Arkonkę zaczyna się montaż fotowoltaniki?" "Ktoś pomylił pory roku" "Brawo. Rewelacja, po prostu termin idealny"

Komentarze jasno pokazują, że mieszkańcy nie kwestionują samej inwestycji – tylko termin jej wykonania.

Jednocześnie miasto ostrzega przed utrudnieniami i zachęca do korzystania z alternatywnych rozwiązań:

– Rozpoczęcie budowy oznacza zmiany na parkingu i czasowe wyłączenie z użytkowania części miejsc postojowych. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności. Zachęcamy również do korzystania z drugiego (bezpłatnego) parkingu, komunikacji miejskiej oraz rowerów – przekazuje Paulina Łątka.

Problem w tym, że drugi parking przy stadionie Arkonii w sezonie letnim również bywa całkowicie zapełniony.

Ile to kosztuje?

Prace prowadzi spółka Zielony Prąd. Koszt inwestycji to 530 tys. zł, a zakończenie robót zaplanowano na początek sierpnia.

Choć finalnie Arkonka zyska ekologiczne i nowoczesne rozwiązanie, kierowcy przez najbliższe tygodnie będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

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