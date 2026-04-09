Ruszają masowe kontrole drogowe. Mandaty w euro wyczyszczą portfele kierowców

Akcja Speedweek to tysiące policjantów na niemieckich drogach

Europejska sieć ROADPOL koordynuje ogólnokrajową operację policji pod nazwą Speedweek. Głównym założeniem tej inicjatywy jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zmasowane kontrole prędkości aut. Działania funkcjonariuszy obejmą zarówno szybkie trasy, jak i obszary zabudowane, ze szczególnym uwzględnieniem okolic szkół, przedszkoli, szpitali oraz fragmentów dróg, gdzie często dochodzi do kolizji. Wiosenna tura akcji zaplanowana jest na okres od 13 do 19 kwietnia, a stróże prawa zapowiadają swoją obecność niemal na każdym kroku, od głównych arterii komunikacyjnych po niewielkie, lokalne dróżki.

Blitzermarathon w Niemczech. Tego dnia posypią się mandaty w euro

Apogeum policyjnych działań nastąpi w środę, 15 kwietnia, kiedy to zaplanowano tzw. Blitzermarathon. W wielu niemieckich landach ilość miejsc, w których dokonywane będą pomiary prędkości, radykalnie wzrośnie. Służby mundurowe celowo nie podają do publicznej wiadomości dokładnych lokalizacji urządzeń rejestrujących, zmuszając w ten sposób kierujących do ściągnięcia nogi z gazu przez całą dobę. Doświadczenia z lat ubiegłych pokazują, że podczas Blitzermarathonu w zaledwie jeden dzień rejestruje się nawet kilkanaście tysięcy naruszeń prawa o ruchu drogowym.

Gdzie niemiecka policja postawi najwięcej fotoradarów?

Z doniesień tamtejszej prasy wynika, że wiosenna edycja Speedweek swoim zasięgiem obejmie w zasadzie całe Niemcy. W sporej części regionów działania prewencyjne potrwają pełne siedem dni, podczas gdy w takich miejscach jak Bawaria czy Badenia-Wirtembergia uwaga mundurowych będzie skupiona przede wszystkim na 15 kwietnia.

Patrole i fotoradary najpewniej spotkamy w takich miejscach jak:

trasy charakteryzujące się dużą wypadkowością,

rejony placówek oświatowych (szkoły, przedszkola) oraz placówek medycznych,

obszary z ograniczeniem prędkości do 30 km/h,

główne drogi prowadzące do aglomeracji miejskich.

Taryfikator mandatów w Niemczech. Kary za prędkość rujnują portfele

Nasi sąsiedzi mają bardzo rygorystyczny system kar dla kierowców, a wysokość mandatów potrafi przyprawić o zawrót głowy. Poniżej prezentujemy orientacyjne koszty związane z przekroczeniem dozwolonej prędkości (kwoty zawierają opłaty dodatkowe).

Kary za zbyt szybką jazdę w 2026 roku:

W terenie zabudowanym:

do 10 km/h: około 58,50 euro

11–15 km/h: 78,50 euro

21–25 km/h: 143,50 euro oraz 1 punkt karny

26–30 km/h: 208,50 euro oraz 1 punkt, a także opcja miesięcznej utraty prawa jazdy

powyżej 40 km/h: od 288,50 do 843,50 euro plus 2 punkty i ryzyko 3 miesięcy bez prawa jazdy

Na trasach pozamiejskich:

do 10 km/h: 48,50 euro

21–25 km/h: 128,50 euro oraz 1 punkt karny

powyżej 40 km/h: od 348,50 do 738,50 euro plus 1–2 punkty i zatrzymanie uprawnień

Inne popularne przewinienia za kierownicą:

Używanie smartfona w trakcie prowadzenia auta: 100 euro i 1 punkt

Ignorowanie czerwonego światła na sygnalizatorze: od 90 do przeszło 200 euro, a w skrajnych przypadkach zakaz prowadzenia pojazdów

Niezachowanie bezpiecznej odległości: od 75 do nawet kilkuset euro (kwota uzależniona od tempa jazdy)

Prowadzenie pod wpływem alkoholu: minimum 500 euro, a dodatkowo punkty i odebranie uprawnień

Uwaga polscy kierowcy. Wycieczka do Niemiec może zakończyć się surową karą

Z nadejściem wiosny wielu naszych rodaków organizuje sobie wyjazdy za zachodnią granicę, by zrobić zakupy, zwiedzać zabytki czy spędzić czas z bliskimi. Trzeba jednak mieć świadomość, że w okresie trwania Speedweek policyjne radiowozy będą stałym elementem niemieckiego krajobrazu.

Brak koncentracji za kółkiem może sprawić, że z wyczekiwanej wycieczki zamiast pamiątek przywieziemy pamiątkową fotografię z urządzenia pomiarowego oraz rachunek opiewający na kilkaset euro.

Dlatego podróżując po niemieckich drogach między 13 a 19 kwietnia, lepiej zdjąć nogę z pedału gazu. Służby mundurowe naszych sąsiadów nie znają w tej kwestii litości.

