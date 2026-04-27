Rusza przebudowa ul. Emilii Plater w Szczecinie. Na razie bez utrudnień dla kierowców

Na start: pomiary, oznakowanie i przygotowanie placu budowy

Jak informuje szczeciński magistrat, wykonawca w najbliższych dniach zajmie się pracami przygotowawczymi. Chodzi m.in. o pomiary geodezyjne, montaż oznakowania i tablic informacyjnych oraz organizację zaplecza budowy.

– To etap, który nie będzie wiązał się z żadnymi utrudnieniami dla mieszkańców. Ruch na Emilii Plater pozostaje bez zmian – podkreśla Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Miasto zapowiada, że o terminach wprowadzenia czasowej organizacji ruchu poinformuje w osobnych komunikatach.

Co powstanie w ramach inwestycji?

Przebudowa ul. Emilii Plater to szeroki pakiet robót drogowych i sieciowych. W planach są:

budowa i przebudowa jezdni, chodników, zatok parkingowych i zjazdów,

wykonanie odwodnienia pasa drogowego,

montaż nowej sygnalizacji świetlnej i oświetlenia,

przebudowa kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej,

regulacja studni i wpustów,

nowe elementy małej architektury i zagospodarowanie zieleni,

budowa parkingu.

– To kompleksowa modernizacja, która poprawi zarówno komfort jazdy, jak i bezpieczeństwo pieszych. Ulica zyska zupełnie nowy standard – dodaje rzecznik.

Koszt, wykonawca i nadzór

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jej wartość to 19 735 560,42 zł brutto.

Generalnym wykonawcą jest Strabag Sp. z o.o., a nadzór nad pracami prowadzi spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Projekt jest dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Warto śledzić komunikaty

W kolejnych tygodniach miasto ma ogłosić, kiedy wprowadzone zostaną pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy powinni więc śledzić komunikaty – choć na razie mogą jeździć bez obaw.

QUIZ: "Poniemiecki" czy współczesny? Rozpoznajesz te budynki w Szczecinie? Pytanie 1 z 12 Jeden z najbardziej charakterystycznych budynków na placu Orła Białego to: przedwojenna kamienica, której podczas odbudowy pozbawiono bogatych zdobień budynek z czasów PRL, zbudowany na potrzeby państwowego przedsiębiorstwa Motozbyt Następne pytanie