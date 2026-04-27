Rusza przebudowa ul. Emilii Plater w Szczecinie. Na razie bez utrudnień dla kierowców

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-04-27 13:18

Pierwsze ekipy pojawią się na ul. Emilii Plater jeszcze w tym tygodniu. To początek długo wyczekiwanej przebudowy jednej z ważniejszych ulic w tej części miasta. Na razie jednak kierowcy mogą odetchnąć – wstępne prace nie spowodują żadnych zmian w ruchu.

Pierwsze ekipy pojawią się na ul. Emilii Plater jeszcze w tym tygodniu. To początek długo wyczekiwanej przebudowy jednej z ważniejszych ulic w tej części miasta. Na razie jednak kierowcy mogą odetchnąć – wstępne prace nie spowodują żadnych zmian w ruchu.
Pierwsze ekipy pojawią się na ul. Emilii Plater jeszcze w tym tygodniu. To początek długo wyczekiwanej przebudowy jednej z ważniejszych ulic w tej części miasta. Na razie jednak kierowcy mogą odetchnąć – wstępne prace nie spowodują żadnych zmian w ruchu. Pierwsze ekipy pojawią się na ul. Emilii Plater jeszcze w tym tygodniu. To początek długo wyczekiwanej przebudowy jednej z ważniejszych ulic w tej części miasta. Na razie jednak kierowcy mogą odetchnąć – wstępne prace nie spowodują żadnych zmian w ruchu. Pierwsze ekipy pojawią się na ul. Emilii Plater jeszcze w tym tygodniu. To początek długo wyczekiwanej przebudowy jednej z ważniejszych ulic w tej części miasta. Na razie jednak kierowcy mogą odetchnąć – wstępne prace nie spowodują żadnych zmian w ruchu. Pierwsze ekipy pojawią się na ul. Emilii Plater jeszcze w tym tygodniu. To początek długo wyczekiwanej przebudowy jednej z ważniejszych ulic w tej części miasta. Na razie jednak kierowcy mogą odetchnąć – wstępne prace nie spowodują żadnych zmian w ruchu.
Galeria zdjęć 8

Na start: pomiary, oznakowanie i przygotowanie placu budowy

Jak informuje szczeciński magistrat, wykonawca w najbliższych dniach zajmie się pracami przygotowawczymi. Chodzi m.in. o pomiary geodezyjne, montaż oznakowania i tablic informacyjnych oraz organizację zaplecza budowy.

– To etap, który nie będzie wiązał się z żadnymi utrudnieniami dla mieszkańców. Ruch na Emilii Plater pozostaje bez zmian – podkreśla Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Miasto zapowiada, że o terminach wprowadzenia czasowej organizacji ruchu poinformuje w osobnych komunikatach.

Polecany artykuł:

Szczecin upamiętnia swoich sportowców. Nowa aleja gwiazd przed Enea Areną jest …

Co powstanie w ramach inwestycji?

Przebudowa ul. Emilii Plater to szeroki pakiet robót drogowych i sieciowych. W planach są:

  • budowa i przebudowa jezdni, chodników, zatok parkingowych i zjazdów,
  • wykonanie odwodnienia pasa drogowego,
  • montaż nowej sygnalizacji świetlnej i oświetlenia,
  • przebudowa kanalizacji deszczowej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej,
  • regulacja studni i wpustów,
  • nowe elementy małej architektury i zagospodarowanie zieleni,
  • budowa parkingu.

– To kompleksowa modernizacja, która poprawi zarówno komfort jazdy, jak i bezpieczeństwo pieszych. Ulica zyska zupełnie nowy standard – dodaje rzecznik.

Koszt, wykonawca i nadzór

Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jej wartość to 19 735 560,42 zł brutto.

Generalnym wykonawcą jest Strabag Sp. z o.o., a nadzór nad pracami prowadzi spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Projekt jest dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Warto śledzić komunikaty

W kolejnych tygodniach miasto ma ogłosić, kiedy wprowadzone zostaną pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy powinni więc śledzić komunikaty – choć na razie mogą jeździć bez obaw.

Pierwsze ekipy pojawią się na ul. Emilii Plater jeszcze w tym tygodniu. To początek długo wyczekiwanej przebudowy jednej z ważniejszych ulic w tej części miasta. Na razie jednak kierowcy mogą odetchnąć – wstępne prace nie spowodują żadnych zmian w ruchu.
Galeria zdjęć 8
