Szczecin upamiętnia swoich sportowców. Nowa aleja gwiazd przed Enea Areną jest już prawie gotowa

Spis treści
Uroczyste otwarcie Alei Szczecińskich Olimpijczyków już niedługo
W niedzielę, 5 maja o godzinie 10:00 odbędzie się uroczyste otwarcie Alei Szczecińskich Olimpijczyków. W planowanym wydarzeniu wezmą udział zaproszeni sportowcy, młodzież oraz przedstawiciele władz miasta. Zaplanowano również odsłonięcie pylonu, na którym znajdą się nazwiska ponad 80 uczestników igrzysk związanych ze Szczecinem.
Dlaczego Aleja Olimpijczyków powstaje przy Enea Arenie?
Wybór lokalizacji nie jest dziełem przypadku. Aleja powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Szczecińskich Olimpijczyków, a hala Enea Arena to jeden z największych obiektów sportowych w mieście. Inwestycja wpisuje się w większy projekt rozbetonowania placu przed halą, gdzie posadzono nowe drzewa, krzewy, trawy ozdobne i zamontowano ławki. Jest to zwycięski projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok, którego inicjatorami byli Ilona Milewska, Mateusz Gieryga i Patryk Jaskulski.
Kogo uhonorowano na Alei Szczecińskich Olimpijczyków? Zobacz nazwiska
W chodnik wmurowano tablice z nazwiskami medalistów igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich, którzy swoimi osiągnięciami promowali Szczecin na świecie. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in.:
- Marek Kolbowicz i Konrad Wasielewski – wioślarze, złoci medaliści z Pekinu 2008,
- Patryk Dobek – lekkoatleta, brązowy medalista z Tokio 2020,
- Daniel Jędraszko i Paweł Baraszkiewicz – kajakarze, wybitni medaliści igrzysk,
- Wiesław Maniak – sprinter, srebrny medalista z Tokio 1964,
- Henryk Wawrowski, Dariusz Adamczuk, Dariusz Szubert – piłkarze z medalami olimpijskimi,
- Renata Chilewska, Natalia Partyka, Patryk Chojnowski, Rafał Wilk – paraolimpijczycy z wieloma medalami.
W alei umieszczono łącznie ponad 20 pamiątkowych tabliczek.
Zielona Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu - projekt z SBO
Inicjatywa stworzenia „Zielonej Alei Gwiazd Szczecińskiego Sportu” wygrała w głosowaniu SBO 2023. Zgodnie z pierwotnym zamysłem, każdemu sportowcowi miało być przypisane własne drzewo, jednak ostatecznie wybrano formę tablic umieszczonych w nawierzchni. Całe przedsięwzięcie stanowi element szeroko zakrojonego planu wprowadzania zieleni w otoczeniu Enea Areny.
Ile kosztowała Aleja Szczecińskich Olimpijczyków?
Z dokumentów budżetowych miasta wynika, że na realizację tego zadania przeznaczono 1,9 mln zł. W tej kwocie mieści się zarówno usunięcie betonu z placu przed halą, jak i zaaranżowanie nowej, zielonej strefy publicznej wraz z samą aleją.
Aleja Szczecińskich Olimpijczyków - wyjątkowe miejsce dla miasta
Nowa aleja to coś więcej niż tylko zmiana w infrastrukturze miasta. Stanowi ona symboliczny hołd dla sportowców, którzy przez lata budowali sportową pozycję Szczecina na świecie. Miasto zyskało w ten sposób przestrzeń, w której historia łączy się z emocjami i miejscem spotkań mieszkańców.