Rusza budowa nowego odcinka S10. Pierwsze utrudnienia na wjeździe do miasta

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Pierwsze zwężenia już od poniedziałku
Wykonawca inwestycji – firma Budimex – zaczyna budowę przejazdów między jezdniami. To oznacza zamknięcie wewnętrznych pasów ruchu na kilku odcinkach S10. Zmiany są konieczne, by w lipcu przełożyć ruch na jezdnię wyjazdową ze Szczecina.
Utrudnienia obejmą trzy miejsca:
- Między węzłem Szczecin Kijewo a miejscem do ważenia pojazdów
- Za skrzyżowaniem Szosy Stargardzkiej i ul. Karola Balińskiego
- Odcinek S10 ok. kilometr przed granicą miasta
– To przygotowanie do dużej zmiany organizacji ruchu, którą planujemy wprowadzić między 8 a 10 lipca – mówi Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA w Szczecinie.
Duża zmiana w lipcu: ruch tylko jedną jezdnią
W lipcu kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jedną jezdnię. Powód? Budowa przejścia dla zwierząt. To oznacza korki, szczególnie w godzinach szczytu.
Ruch zostanie przekierowany na jezdnię wyjazdową, gdzie wyznaczone zostaną po dwa pasy w każdą stronę, choć wewnętrzne będą zwężone do 2,5 metra.
– To rozwiązanie tymczasowe, ale konieczne, by rozpocząć przebudowę istniejącej jezdni i podłączenia do nowej S10 – podkreśla Mateusz Grzeszczuk.Zmiany dla mieszkańców Płoni i kierowców z Balińskiego
Kierowcy korzystający z ul. Karola Balińskiego muszą przygotować się na kolejne utrudnienie: zamknięty zostanie wyjazd w stronę centrum Szczecina. Objazd poprowadzi ul. Przyszłości (DW119).
Zmieni się również trasa autobusu linii 72 – pojazdy pojadą objazdem przez DW119.
Na odcinku S10 przed granicą miasta ruch w obu kierunkach zostanie przełożony na jezdnię w stronę Stargardu. Kierowcy dostaną tam dwa pasy w stronę Stargardu i jeden w stronę Szczecina.
Nowa S10 odciąży Płonię i usprawni wjazd do miasta
Budowany odcinek S10 będzie miał 4,4 km i poprowadzi tranzyt z dala od osiedla Płonia, gdzie dziś ruch odbywa się wśród przejść dla pieszych i skrzyżowań.
Powstaną:
- Dwa nowe węzły: Szczecin Zdunowo i Szczecin Płonia
- Dwa górne przejścia dla zwierząt
- Most na Płoni z funkcją przejścia dla zwierząt
- Przejście dla pieszych i rowerzystów pod S10 przy MOS-ie
– To inwestycja, która znacząco poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu. Wyprowadzimy tranzyt z zurbanizowanej części miasta – zapewnia Grzeszczuk.Kierowcy, szykujcie się na lato pełne objazdów
Największe utrudnienia potrwają do końca sierpnia. GDDKiA apeluje o ostrożność i śledzenie komunikatów o zmianach w ruchu.