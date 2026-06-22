Rusza budowa nowego odcinka S10. Pierwsze utrudnienia na wjeździe do miasta

Pierwsze zwężenia już od poniedziałku

Wykonawca inwestycji – firma Budimex – zaczyna budowę przejazdów między jezdniami. To oznacza zamknięcie wewnętrznych pasów ruchu na kilku odcinkach S10. Zmiany są konieczne, by w lipcu przełożyć ruch na jezdnię wyjazdową ze Szczecina.

Utrudnienia obejmą trzy miejsca:

Między węzłem Szczecin Kijewo a miejscem do ważenia pojazdów

Za skrzyżowaniem Szosy Stargardzkiej i ul. Karola Balińskiego

Odcinek S10 ok. kilometr przed granicą miasta

– To przygotowanie do dużej zmiany organizacji ruchu, którą planujemy wprowadzić między 8 a 10 lipca – mówi Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA w Szczecinie.

Duża zmiana w lipcu: ruch tylko jedną jezdnią

W lipcu kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jedną jezdnię. Powód? Budowa przejścia dla zwierząt. To oznacza korki, szczególnie w godzinach szczytu.

Ruch zostanie przekierowany na jezdnię wyjazdową, gdzie wyznaczone zostaną po dwa pasy w każdą stronę, choć wewnętrzne będą zwężone do 2,5 metra.

– To rozwiązanie tymczasowe, ale konieczne, by rozpocząć przebudowę istniejącej jezdni i podłączenia do nowej S10 – podkreśla Mateusz Grzeszczuk.Zmiany dla mieszkańców Płoni i kierowców z Balińskiego

Kierowcy korzystający z ul. Karola Balińskiego muszą przygotować się na kolejne utrudnienie: zamknięty zostanie wyjazd w stronę centrum Szczecina. Objazd poprowadzi ul. Przyszłości (DW119).

Zmieni się również trasa autobusu linii 72 – pojazdy pojadą objazdem przez DW119.

Na odcinku S10 przed granicą miasta ruch w obu kierunkach zostanie przełożony na jezdnię w stronę Stargardu. Kierowcy dostaną tam dwa pasy w stronę Stargardu i jeden w stronę Szczecina.

Nowa S10 odciąży Płonię i usprawni wjazd do miasta

Budowany odcinek S10 będzie miał 4,4 km i poprowadzi tranzyt z dala od osiedla Płonia, gdzie dziś ruch odbywa się wśród przejść dla pieszych i skrzyżowań.

Powstaną:

Dwa nowe węzły: Szczecin Zdunowo i Szczecin Płonia

Dwa górne przejścia dla zwierząt

Most na Płoni z funkcją przejścia dla zwierząt

Przejście dla pieszych i rowerzystów pod S10 przy MOS-ie

– To inwestycja, która znacząco poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu. Wyprowadzimy tranzyt z zurbanizowanej części miasta – zapewnia Grzeszczuk.Kierowcy, szykujcie się na lato pełne objazdów

Największe utrudnienia potrwają do końca sierpnia. GDDKiA apeluje o ostrożność i śledzenie komunikatów o zmianach w ruchu.

3

Quiz. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce Pytanie 1 z 10 Ile jest autostrad w Polsce? 4 6 10 Następne pytanie