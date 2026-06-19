Potężny plac budowy blisko granicy z Niemcami. "Prace są prowadzone praktycznie bez przerwy"

Budowa wiaduktów na węzłach Kołbaskowo i Szczecin Południe

Drogowcy stawiają aż jedenaście wiaduktów. Dziesięć z nich powstanie na węzłach Szczecin Południe i Kołbaskowo, a jeden bezpośrednio na przygranicznym fragmencie autostrady A6. Pierwszy obiekt ma już zamontowane belki nośne. Na pozostałych nieustannie toczą się roboty zbrojarskie oraz betoniarskie.

Najpotężniejsza konstrukcja będzie mierzyć 130 metrów długości. Skorzystają z niej zmotoryzowani zjeżdżający z planowanej drogi S6 (Zachodniej Obwodnicy Szczecina) na autostradę A6 w kierunku Świnoujścia.

– To ogromny, wieloetapowy projekt. Każdy z obiektów powstaje równolegle, a prace są prowadzone praktycznie bez przerwy – mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Nowe nasypy pod autostradą A6 i obwodnica Kołbaskowa

Wykonawca realizuje równolegle budowę obwodnicy Kołbaskowa i nowych układów węzłów. W obrębie węzła Kołbaskowo, który docelowo będzie trójpoziomowy, powstają gigantyczne wykopy i nasypy. Wynika to z faktu, że jedna z łącznic oraz fragment drogi krajowej nr 13 będą przebiegać pod autostradą A6.

W pobliżu granicy ustabilizowano już grunt. Przygotowano też przestrzeń, na której powstanie plac kontrolny dla funkcjonariuszy.

– To miejsce zmieni się nie do poznania. Budujemy zupełnie nowy układ drogowy, który odciąży ruch i poprawi bezpieczeństwo – podkreśla Grzeszczuk.

Bajpasy wokół węzła Kołbaskowo i utrudnienia na DK13

Od końca marca ruch ma autostradzie w rejonie Kołbaskowa odbywa się po specjalnym, kilkusetmetrowym bajpasie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zachowała po dwa pasy dla obu kierunków, co pozwala uniknąć tworzenia się potężnych zatorów.

Zmieniła się także organizacja na drodze krajowej nr 13 obok węzła Szczecin Południe. Największe kłopoty mogą spotkać zmotoryzowanych w miejscowości Rosówek. Ruch wahadłowy będzie możliwy w momencie włączania powstającej obwodnicy do starej nitki DK13.

Poważne zmiany odczuwają przekraczający granicę. Pojazdy puszczono jezdnią w kierunku Gdańska, a gdy drogowcy montowali gotowe elementy wiaduktów, ruch musiał zostać całkowicie wstrzymany na krótką chwilę.

– Po wakacjach kierowcy pojadą już jezdnią w stronę Berlina. To kolejny ważny etap prac – dodaje Grzeszczuk.

Zupełnie nowa droga łącząca Szczecin z A6. Budimex realizuje gigantyczny kontrakt

Firma Budimex otrzyma za zrealizowanie prac 429 milionów złotych. W zakres tego gigantycznego projektu drogowego wchodzą:

drugi etap budowy obwodnicy miejscowości Przecław i Warzymice,

stworzenie obwodnicy Kołbaskowa,

modernizacja terenów przy dawnym przejściu granicznym.

Terminy oddania inwestycji podzielono na dwa etapy:

w 2027 roku zakończone zostaną prace na przygranicznym fragmencie A6,

na 2028 rok zaplanowano finalizację reszty kontraktu.

Kiedy drogowcy zjadą z placu budowy:

powstanie szybki, nowoczesny dojazd ze Szczecina do autostrady,

samochody tranzytowe ominą Kołbaskowo,

do dyspozycji służb oddany zostanie nowoczesny plac, a kierowcy skorzystają z wiaduktu do zawracania,

stary, przedwojenny węzeł przestanie ostatecznie funkcjonować.

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