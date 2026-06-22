Rolnicy zablokują S3. Kierowcy utkną w potężnych korkach na ważnej trasie

Rolnicy zablokują drogę ekspresową

Akcja protestacyjna ma rozpocząć się w poniedziałek dokładnie o 11:00. Adam Walterowicz reprezentujący Kółko Rolnicze Parnica, przekazał stacji Radio Szczecin, że strajkujący zamierzają wjechać na S3 w okolicy węzła Gryfino i całkowicie zamknąć przejazd w obu stronach. Gospodarze deklarują twarde stanowisko i zapowiadają pozostanie na drodze do momentu, aż przedstawiciele rządu usiądą z nimi do negocjacji.

Jak wynika z doniesień serwisu ESKA.pl, zaplanowana akcja ma być prowadzona bezterminowo, a protestujący planują przebywać na drodze całą dobę przez cały tydzień. Główne żądania strajkujących obejmują kwestie związane ze zbyt niskimi cenami skupu, rosnącymi kosztami prowadzenia działalności rolniczej, a także napływem produktów zza wschodniej granicy.

S3 zamknięta, kierowcy pojadą objazdem

Najtrudniejsza sytuacja czeka osoby podróżujące na odcinku pomiędzy Szczecinem a Pyrzycami. Zamknięcie trasy S3 spowoduje, że cały ruch samochodowy zostanie przeniesiony na drogę wojewódzką nr 119, potocznie nazywaną "starą trójką". Ta alternatywna trasa jest znacznie węższa, co uniemożliwia płynną jazdę przy tak dużej liczbie aut.

Kierowców czekają zatem wielokilometrowe objazdy i poważne spowolnienie ruchu.

To wyjątkowo złe informacje dla rzesz turystów planujących wypoczynek nad polskim morzem. Trasa S3 stanowi kluczowe połączenie dla mieszkańców Dolnego Śląska, województwa lubuskiego oraz zachodniej Wielkopolski, którzy zmierzają na północ. Konieczność korzystania z lokalnej drogi wygeneruje olbrzymie zatory, co wiąże się ze stratą czasu i nerwami w drodze na urlop.

Lepiej unikać tej trasy

Kierowcy, którzy mają taką możliwość, powinni zdecydowanie omijać okolice Gryfina i Pyrzyc. W poniedziałek oraz w kolejnych dniach na zablokowanym odcinku S3 mogą tworzyć się potężne korki, a drogi objazdowe najprawdopodobniej bardzo szybko przestaną być przejezdne.

Protest, który uderzy w cały region

Nie jest to jedynie incydent o skali lokalnej, ponieważ paraliż komunikacyjny odczują kierujący autami nie tylko w Zachodniopomorskiem, ale również w pozostałych zachodnich województwach. S3 należy do głównych dróg szybkiego ruchu w naszym kraju, a start sezonu wakacyjnego naturalnie zwiększa liczbę aut zmierzających nad Bałtyk.

Przedstawiciele środowiska rolniczego nie ukrywają, że nie mają zamiaru rezygnować ze swoich postulatów. Podróżujący muszą więc liczyć się z uciążliwymi objazdami, długim oczekiwaniem w korkach oraz sporymi opóźnieniami w dotarciu do celu.

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