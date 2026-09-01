Remonty na A6 i S3 spowodują spore utrudnienia. Dojazd nad morze będzie dłuższy

Remont A6. Ruch jedną jezdnią i zablokowany zjazd na Gorzów

Od środy 2 września kierowcy podróżujący w rejonie węzła Klucz na autostradzie A6 spotkają się z poważnymi utrudnieniami. Zgodnie z zapowiedziami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ruch w obu kierunkach zostanie w całości przeniesiony na nitkę prowadzącą w stronę Kołbaskowa.

Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA potwierdza, że zmiana organizacji ruchu jest konieczna z powodu remontu jezdni w kierunku Świnoujścia i Gdańska. Kierowcy będą zmuszeni do korzystania zaledwie z jednego pasa ruchu w każdą stronę. Dodatkowym utrudnieniem będzie zablokowany zjazd na Gorzów Wielkopolski dla pojazdów nadjeżdżających od strony Kołbaskowa.

Objazdy i konieczność zawracania na węźle Podjuchy

Prace remontowe obejmą również pas wyłączenia na węźle Klucz, co zmusi część kierowców do nadkładania drogi. Osoby planujące zjazd w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego będą musiały kontynuować jazdę i skorzystać z objazdu ze zmianą kierunku na węźle Podjuchy.

Mateusz Grzeszczuk informuje o wprowadzeniu specjalnie wyznaczonego objazdu w celu zminimalizowania utrudnień na zablokowanym odcinku.

Co zostanie zrobione na A6 do połowy września?

Modernizacja autostrady A6 obejmie fragment o długości blisko 1,3 kilometra w kierunku Gdańska i Świnoujścia. Planowane prace to między innymi usunięcie starej warstwy ścieralnej, zastosowanie siatki wzmacniającej oraz wylanie warstwy wyrównawczej. Następnie na nowej nawierzchni zostaną odtworzone pobocza i namalowane nowe znaki poziome.

Zakończenie tego etapu przewidywane jest na okolice 20-21 września. Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podkreślają jednak, że niesprzyjające warunki atmosferyczne mogą opóźnić te działania.

Po A6 czas na S3. Utrudnienia aż do końca października na ekspresówce

Zakończenie prac na A6 nie przyniesie jednak ulgi, gdyż drogowcy od razu rozpoczną remont drogi ekspresowej S3. Modernizacja obejmie odcinek pomiędzy węzłami Kliniska a Rzęśnica. Wymieniona zostanie nawierzchnia na dwóch odcinkach: 2,2 km w stronę Szczecina oraz 1,3 km w kierunku Gdańska i Świnoujścia. Proces technologiczny będzie taki sam jak w przypadku A6.

Początkowo ruch pojazdów zostanie skierowany na jezdnię prowadzącą w stronę morza. Dopiero w połowie października, po sfinalizowaniu pierwszego etapu, ruch będzie odbywał się na nowo zmodernizowanej trasie, a ekipy przeniosą się na przeciwny pas.

Koszt i termin zakończenia remontu A6 i S3

Łącznie roboty budowlane obejmą około pięciu kilometrów obu dróg. Finał całej operacji drogowej planowany jest na przełom października i listopada. Łączny koszt przedsięwzięcia szacuje się na ponad osiem milionów złotych.

Kierowcy, szykujcie się na korki na trasach nad morze

Wąskie gardła, wyznaczone objazdy i ruch poprowadzony jedną jezdnią na tak ważnych arteriach tranzytowych oznaczają jedno – ogromne natężenie ruchu i potencjalne zatory. Mimo zakończenia tradycyjnego sezonu letniego, autostrada A6 i trasa S3 wciąż są bardzo obciążone pojazdami, a obecne prace modernizacyjne tylko pogorszą płynność jazdy.

Osoby wyruszające w stronę Bałtyku powinny uzbroić się w cierpliwość lub, jeśli to możliwe, wybrać inne drogi, by uniknąć stania w kilometrowych sznurach aut.

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