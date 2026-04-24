Rekordowe sprzątanie Iny i jej dopływów. Goleniów szykuje wielką akcję na Dzień Ziemi

Sprzątanie z nowym rozmachem

Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się pod hasłem „Spotkajmy się nad rzeką!” i po raz pierwszy obejmuje nie tylko główny nurt Iny, ale również jej mniejszy dopływ. To symboliczny gest, który ma podkreślić, że ochrona przyrody zaczyna się od najmniejszych cieków wodnych.

- Chcemy pokazać, że każda rzeczka jest ważna – to właśnie te niepozorne strumyki i potoki zasilają największe rzeki – mówi Magdalena Urlich z Fundacji Rewilding Pomerania.

Jak będzie wyglądać akcja?

Uczestnicy spotkają się o 10:00 pod Urzędem Gminy i Miasta w Goleniowie. Po krótkiej odprawie grupy wyruszą w różne odcinki Iny i Strugi Goleniowskiej. Każda z nich otrzyma rękawice i worki, a wolontariusze będą poruszać się wzdłuż brzegów, zbierając śmieci zalegające w zaroślach, na skarpach i w pobliżu koryta rzeki.

W terenie pojawią się także harcerze, seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, lokalne stowarzyszenia i rodziny z dziećmi. Organizatorzy podkreślają, że akcja ma charakter zarówno ekologiczny, jak i integracyjny – to okazja, by wspólnie zrobić coś dobrego i spędzić czas na świeżym powietrzu.

Po zakończonym sprzątaniu wszyscy uczestnicy spotkają się przy ognisku nad Iną przy ul. Spacerowej. Będzie pieczywo z Piekarni Sowno, poczęstunek od Spływów Kajakowych Iną i czas na rozmowy o tym, jak zmienia się lokalna przyroda.

Harmonogram wydarzenia – sobota, 25 kwietnia

10:00 – odprawa pod Urzędem Gminy i Miasta w Goleniowie

10:15 – wymarsz nad Inę i Strugę Goleniowską

12:30 – wspólne ognisko

14:00 – zakończenie akcji

Wspólna inicjatywa wielu organizacji

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Burmistrza Goleniowa. W akcję zaangażowane są m.in. ZHP Goleniów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Goleniowski Dom Kultury oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

