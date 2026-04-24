Główny plac Starego Miasta coraz bardziej zielony. Na Placu Orła Białego zasadzono pierwsze dęby

Drzewa rosną już na Placu Orła Białego w Szczecinie

Działania skupione wokół wprowadzania nowej roślinności wystartowały kilka dni temu, natomiast obecnie w to reprezentacyjne miejsce przywieziono debiutancką turę sadzonek. Wykonawca natychmiast przystąpił do ich umieszczania w gruncie, przy czym część z nich zabezpieczono przy użyciu nowatorskich systemów antykompresyjnych, co ma zagwarantować odpowiednią przestrzeń dla korzeni i optymalizację procesu przyjmowania się w trudnych, miejskich realiach.

- To rozwiązania, które stosujemy w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego. Dzięki nim drzewa mają szansę rozwijać się zdrowo przez wiele lat – podkreśla Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

W tym samym czasie pracownicy zajmują się również wprowadzaniem mniejszych gatunków do przygotowanej gleby. Z każdym kolejnym dniem wyznaczone obszary zapełniają się starannie wyselekcjonowanymi gatunkami ozdobnymi, które wkrótce całkowicie odmienią dotychczasowy charakter tego terenu.

Tysiące roślin ozdobi szczecińskie Stare Miasto

Całkowity plan rewitalizacji zakłada posadzenie czternastu dorodnych sztuk – po równo podzielono pulę między amerykańskie ambrowce oraz błotne dęby. Ponadto w ramach prowadzonych działań wzbogacono otoczenie o przeszło szesnaście tysięcy zróżnicowanych sadzonek, wliczając w to różnego rodzaju trawy, niewielkie krzewy, a także popularne byliny i okazy cebulowe.

Z dostępnych informacji wynika, że do grona wytypowanych przez projektantów odmian zakwalifikowano okazałe serduszka, znane pod potoczną nazwą wirujących motyli gaury, a także błotne wiązówki, wieloletnie astry oraz charakteryzujące się dużymi liśćmi brunery.

- Chcemy, by plac żył kolorami. Rośliny zostały dobrane tak, aby kwitnienie trwało od wiosny aż do jesieni – dodaje Zieliński.

Urzędnicy stanowczo deklarują zachowanie najwyższych norm podczas trwających prac pielęgnacyjnych i ogrodniczych. Przedstawiciele magistratu argumentują, że wszystkie zielone okazy lokowane są w specjalnie przystosowanym podłożu, a następnie otrzymują wsparcie w postaci stymulatorów wzrostu korzeni i mają zapewniony cykliczny dostęp do wody.

Plac Orła Białego jako centrum spotkań mieszkańców

Rozległe modyfikacje w tym rejonie wcale nie ograniczają się wyłącznie do aspektów przyrodniczych, lecz stanowią filar szerszej koncepcji nazywanej potocznie nowym otwarciem dla tego obszaru. Zaplanowano gruntowną modernizację ciągów pieszo-jezdnych, przebudowę schowanych pod ziemią instalacji technicznych, a także wdrożenie zupełnie świeżego systemu świetlnego i modyfikację dotychczasowych zasad poruszania się w tym kwartale.

Na wybrukowanych fragmentach zamontowanych zostanie dwadzieścia pięć lamp nawiązujących do historycznego klimatu, z kolei strefę naturalną rozjaśni sześć opraw wykonanych z drewna. Tam, gdzie niegdyś funkcjonował młyn napędzany siłą zwierząt, zaprojektowano niewielki podest dedykowany drobnym inicjatywom kulturalnym, wokół którego w przyszłości rozstawią się lokale gastronomiczne pozbawione ciężkich ogrodzeń i barier.

Piesi zyskają priorytet w sercu Szczecina

Zaktualizowane wytyczne drogowe zmierzają w stronę drastycznego zredukowania obecności pojazdów mechanicznych w tej strefie. Przepustki na wjazd otrzymają jedynie pojazdy dostawcze i ratunkowe, a także okoliczni lokatorzy dysponujący prywatnymi postojami i podmioty odpowiedzialne za obsługę organizowanych w tym miejscu imprez plenerowych.

Przestrzeń zostanie całkowicie pozbawiona uciążliwych przeszkód wysokościowych, co w praktyce oznacza zrównanie wszystkich traktów z powierzchnią jezdni. Dzięki takim zabiegom miłośnicy jednośladów i spacerowicze odczują znaczącą poprawę komfortu podczas przemieszczania się po tym zmodernizowanym fragmencie miejskiej aglomeracji.

Podział Placu Orła Białego na nowe obszary funkcjonalne

Realizowany projekt budowlany precyzyjnie dzieli ten miejski obszar na kilka odrębnych, uzupełniających się sektorów:

zabetonowaną część na północy, gdzie umieszczono obiekt wodny i plac eventowy,

pokrytą trawą stronę południową z estradą i miejscami do odpoczynku,

strefę buforową zlokalizowaną bezpośrednio przed gmachem Pałacu Jońskiego ,

, nawiązujący do przeszłości odcinek ulicy z odtworzonym przebiegiem rurociągu,

ciąg spacerowy spajający dawne place targowe,

odświeżony chodnik wzdłuż ulicy Grodzkiej, wizualnie pasujący do całej koncepcji.

Zabytkowe rzeźby wracają do przestrzeni Starego Miasta

W świeżo wykreowanej koncepcji wizualnej zagwarantowano odpowiednią ekspozycję dla historycznej rzeźby Flory i pary ozdobnych naczyń, stanowiących przed laty atrybut Pałacu Grumbkowa. Wspomniane dzieła sztuki zostaną precyzyjnie wkomponowane w oś architektoniczną budynku, by odtworzyć ich pierwotny kontekst przestrzenny, natomiast dawny kanał wodny z osiemnastego stulecia zyska widoczne na nawierzchni wytyczenie.

Wielomilionowy koszt przebudowy na Starym Mieście

Przekształcenie tego reprezentacyjnego skweru powierzono wykonawcy MTM S.A., specjalizującemu się w branży drogowej. Ostateczny budżet operacji wyceniono na szesnaście milionów złotych z uwzględnieniem podatku, z kolei rolę koordynatora powierzono miejskiej jednostce inwestycyjnej, przy czym znaczna pula środków na ten cel pochodzi z unijnych dotacji przeznaczonych dla regionu zachodniopomorskiego.

