Tramwaj wodny popłynie ze Szczecina do Niemiec. Znamy ceny biletów i rozkład rejsów

Tramwaj wodny ze Szczecina do Doliny Dolnej Odry

Podróż rozpoczyna się punktualnie o godzinie 10.00 przy Bulwarze Chrobrego. Zaledwie kilkanaście minut później statek wkracza na teren niezwykle cennego przyrodniczo zakątka Europy, jakim jest Dolina Dolna Odry, która ma niebawem stać się częścią Drawieńskiego Parku Narodowego. Ten unikalny wodny labirynt to terytorium od długiego czasu całkowicie zdominowane przez dziką naturę.

Pasażerowie znajdą na statku specjalne lornetki ułatwiające obserwację lokalnej fauny, w tym kormoranów, czapli, żurawi oraz bielików. Uczestnicy wyprawy otrzymają również pomoce edukacyjne, a ciekawostkami podzieli się odrzański przewodnik Jacek Woch. Ekspert zaznacza, że ten teren to „raj dla kajakarzy i miłośników wypoczynku w zgodzie z naturą”.

Co warto zobaczyć w niemieckim Mescherin i Gartz

Początkowym punktem postoju jest pełna zieleni i spokoju miejscowość Mescherin, która doskonale nadaje się na krótką pieszą wycieczkę lub start rowerowej eskapady. Największymi lokalnymi atrakcjami turystycznymi są wieża obserwacyjna „Lecący Żuraw” oraz przepiękny widok na Dolinę Dolnej Odry roztaczający się ze wzniesienia Stettiner Berg.

Kolejna stacja na trasie to miasteczko Gartz, gdzie podróżni mają do dyspozycji aż dwie i pół godziny wolnego czasu. Miejscowość kusi historycznymi zabytkami, deptakiem oraz ścieżkami spacerowymi wyposażonymi w kody QR, z których można odczytać lokalne ciekawostki w trzech językach. To świetny moment na zjedzenie obiadu, niespieszną przechadzkę lub kontynuację wycieczki na dwóch kółkach.

Trasa Blue Velo idealna na weekendowy rejs z rowerem

Równolegle do rzeki poprowadzono niezwykle chętnie uczęszczany szlak rowerowy Blue Velo. Dzięki temu turyści bez problemu połączą podróż statkiem z aktywnością fizyczną na terenie polsko-niemieckiego pogranicza. Jednostka jest przystosowana do przewożenia jednośladów, a opłata za transport własnego roweru wynosi zaledwie dziesięć złotych.

Historia rzeki w aplikacji Explore Oder

W trakcie wycieczki uczestnicy usłyszą wiele interesujących opowieści dotyczących żeglugi na Odrze, kształtowania się Międzyodrza i bitew toczonych w 1945 roku. Dedykowane oprogramowanie Explore Oder samoczynnie uruchamia ścieżki dźwiękowe, które przygotowano w językach polskim, angielskim oraz niemieckim. Dla wygody słuchaczy obsługa statku udostępni jednorazowe słuchawki.

Dokładny rozkład rejsów statku do Niemiec

Podróż ze Szczecina w kierunku Mescherin i Gartz startuje o godzinie 10.00. Do pierwszego portu statek dociera pomiędzy godziną 11.55 a 12.10, natomiast u celu zjawia się punktualnie o 12.50.

Trasa powrotna z Gartz przez Mescherin do Szczecina rozpoczyna się o 15.30. Pomiędzy 16.10 a 16.25 jednostka cumuje na przystanku pośrednim, aby ostatecznie dobić do polskiego portu o godzinie 18.15.

Wszystkie kursy odbywają się regularnie w każdy sobotni i niedzielny dzień wakacji. Jedynym wyjątkiem jest 15 i 16 sierpnia, kiedy statek nie wypłynie na rzekę.

Cennik biletów na tramwaj wodny do Gartz

Wejściówka standardowa w obie strony kosztuje 60 zł,

Bilet ze zniżką dla dzieci do 12. roku życia na pełną trasę to wydatek 40 zł,

Standardowy przejazd w jednym kierunku wyceniono na 40 zł,

Ulgowy bilet w jedną stronę uszczupli portfel o 30 zł,

Bilet dla czteroosobowej rodziny w opcji tam i z powrotem to koszt 180 zł,

Rodzinny przejazd w jednym kierunku opłacimy kwotą 120 zł,

Wniesienie roweru kosztuje dodatkowo 10 zł,

Najmłodsi pasażerowie poniżej trzeciego roku życia płyną za darmo.

Sprzedaż rusza od 20 czerwca. Dokumenty przewozowe można nabyć drogą internetową lub stacjonarnie w Centrum Informacji Turystycznej mieszczącym się przy placu Żołnierza Polskiego 20.

Rejs międzynarodowy. Pamiętaj o dowodzie osobistym

Wyprawa ma charakter transgraniczny, dlatego każdy pasażer musi posiadać przy sobie ważny fizyczny dokument potwierdzający tożsamość, który pozwala na legalny pobyt u naszych zachodnich sąsiadów. Władze niemieckie nie honorują cyfrowych wersji okazywanych z poziomu polskiej aplikacji mObywatel.

Udogodnienia dla turystów na statku

Organizatorzy zapewnili podróżnym pełne zaplecze. Na statku można bez problemu korzystać z:

węzła sanitarnego,

niewielkiego punktu gastronomicznego,

przestrzeni do mocowania jednośladów,

sprzętu optycznego do obserwacji,

broszur informacyjno-edukacyjnych.

Pasażerowie powinni zjawić się na nabrzeżu co najmniej piętnaście minut przed planowanym startem. Proces wpuszczania na pokład kończy się nieodwołalnie na pięć minut przed odcumowaniem jednostki pływającej.

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