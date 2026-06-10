Hotel Gołębiewski w Pobierowie oficjalnie otwarty. Gigant nad Bałtykiem robi wrażenie!

Hotel Gołębiewski w Pobierowie ruszył. Byliśmy na otwarciu ogromnego obiektu

Polska sieć hoteli Gołębiewski od długiego czasu stanowi absolutną czołówkę krajowych kurortów turystycznych. Słyną one przede wszystkim z monumentalnych rozmiarów oraz mnóstwa rozrywek przygotowanych specjalnie dla najmłodszych urlopowiczów i ich rodziców. Nasi dziennikarze udali się na uroczystą inaugurację ogromnego obiektu w zachodniopomorskim Pobierowie. Chcieliśmy na własne oczy zweryfikować prawdziwą skalę tej inwestycji i sprawdzić pokrycie fotografii promocyjnych z rzeczywistością.

Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Czerwony dywan i tłumy gości z Niemiec

Pierwsze spotkanie z tym potężnym budynkiem budzi natychmiastowy respekt u każdego odwiedzającego. Klienci opuszczający swoje pojazdy na placu postojowym mogą poczuć się nieco przytłoczeni gabarytami budowli. Forma architektoniczna całego przedsięwzięcia charakteryzuje się ogromną nowoczesnością i doskonale współgra z wypoczynkowym charakterem tej nadmorskiej miejscowości.

Uroczysta inauguracja przyciągnęła prawdziwe tłumy turystów z różnych zakątków Polski oraz sąsiednich Niemiec. Atmosfera wydarzenia mocno przypominała ekskluzywne przyjęcia wprost z Hollywood. Organizatorzy rozwinęli przed wejściem czerwony dywan i przygotowali specjalną ściankę do pamiątkowych fotografii. Nad bezpieczeństwem zgromadzonych czuwała wyjątkowo liczna grupa wykwalifikowanych pracowników ochrony.

Obszar należący do tego kompleksu turystycznego zajmuje niewyobrażalnie dużą przestrzeń. Z tego powodu zwykły spacer w kierunku morskich fal przypomina nieco drobną ekspedycję. Wynika to z faktu sporego oddalenia głównego budynku od piaszczystego brzegu.

Zmotoryzowani turyści mają do dyspozycji bardzo duży i wygodny plac postojowy. Stawka za godzinne pozostawienie samochodu w tym miejscu wynosi obecnie dokładnie sześć złotych.

Zgromadziliśmy mnóstwo ciekawych kadrów z tego wyjątkowego wydarzenia. Zainteresowani czytelnicy mogą obejrzeć wszystkie zrobione przez nas fotografie w specjalnej galerii zamieszczonej poniżej tego tekstu.

40

Atrakcje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Co czeka na turystów nad Bałtykiem?

Ten ogromny kompleks zlokalizowany zaledwie paręset metrów od bałtyckiej plaży to zdecydowanie najbardziej oczekiwana inwestycja turystyczna ostatnich lat w naszym kraju. Konstrukcję stworzono z głównym przeznaczeniem dla rodzin szukających kompleksowej rozrywki podczas wakacji. Projektanci zadbali również o potrzeby turystów pragnących spokojnego relaksu w luksusowych warunkach przy szumie morskich fal.

Gigantyczny budynek oddaje do dyspozycji gości setki nowocześnie urządzonych pokoi oraz luksusowych apartamentów. Turyści znajdą tam ogromną strefę basenową połączoną z profesjonalnym kompleksem odnowy biologicznej oraz znakomitymi restauracjami. Największe zainteresowanie odwiedzających budzi spektakularny aquapark wyposażony w liczne zjeżdżalnie i sauny. Obiekt posiada również potężne zaplecze konferencyjne umożliwiające organizację masowych spotkań biznesowych i dużych uroczystości prywatnych.