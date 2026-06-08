Hotele Gołębiewski w Polsce. Gdzie znajdują się luksusowe obiekty?

Jeszcze kilkanaście lat temu słynna marka Gołębiewski kojarzyła się głównie z jednym potężnym kompleksem na Mazurach. Obecnie sieć wybudowała swoje hotele w strategicznych punktach turystycznych, dzięki czemu jest obecna niemal na każdym krańcu kraju. Mazury, Podlasie, Sudety, Beskidy, a teraz także wybrzeże Bałtyku to lokalizacje, w których konsekwentnie rozwijano obiekty wypoczynkowe.

Mimo że hotele nie stoją w każdym województwie, ich rozmieszczenie tworzy wyraźną mapę obejmującą niemal całą Polskę z wyjątkiem jednego regionu. W portfolio sieci wyraźnie brakuje obiektów w południowo-wschodniej części kraju, czyli na Podkarpaciu i w Bieszczadach.

Historia hoteli Tadeusza Gołębiewskiego. Od Mikołajek po Pobierowo

Tworzenie ogromnego imperium hotelowego rozpoczęło się w Mikołajkach na Mazurach. Pierwszy kompleks zbudowany nad Jeziorem Tałty stał się prawdziwym symbolem dużego, rodzinnego wypoczynku. Wraz z upływem lat do mikołajskiego debiutu dołączały kolejne, imponujące hotele, których lokalizacje można sprawdzić w poniższej galerii zdjęć.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Hotele Gołębiewski w Polsce [LISTA]

5

Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Kiedy otwarcie nadmorskiego kompleksu?

Długo brakowało obiektu tej sieci nad polskim morzem, ale sytuację odmieniła budowa w Pobierowie. Gigantyczny, nadmorski kompleks to obecnie jeden z największych projektów hotelowych w Polsce, o którym wciąż mówi się bardzo głośno za sprawą zbliżającej się inauguracji. Po latach prac budowlanych, oficjalne otwarcie zaplanowano na 10 czerwca 2026 roku. Więcej szczegółów na ten temat można przeczytać tutaj: Hotel Gołębiewski jest gotowy na pierwszych gości. Wielkie otwarcie wcześniej niż zapowiadano!.

Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]