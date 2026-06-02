Hotel Gołębiewski jest gotowy na pierwszych gości. Wielkie otwarcie wcześniej niż zapowiadano!

Hotel Gołębiewski: kiedy otwarcie obiektu?

Pierwotne plany zakładały, że oficjalne otwarcie giganta w Pobierowie nastąpi 26 czerwca 2026 roku. Na początku miesiąca zarządcy obiektu poinformowali jednak w mediach społecznościowych o zmianie harmonogramu. Okazuje się, że pierwsi goście odwiedzą hotel Gołębiewski już 10 czerwca, czyli o ponad dwa tygodnie wcześniej.

W ostatnich tygodniach pracowaliśmy nad możliwością wcześniejszego udostępnienia pobytów w Gołębiewski Pobierowo. Dzięki finalizacji kolejnych etapów przygotowań obiektu możemy dziś otworzyć nowe terminy rozpoczynające się od 10.06.2026. - czytamy w oficjalnym komunikacie hotelu na Facebooku.

Właściciele obiektu przyznają, że powodem tej decyzji było ogromne zainteresowanie ze strony turystów. Od momentu uruchomienia systemu rezerwacji telefony na recepcji dzwoniły bez przerwy, co zmobilizowało zespół do szybszego przygotowania infrastruktury na przyjęcie pierwszych wczasowiczów.

Decyzję o wcześniejszym udostępnieniu terminów podjęliśmy w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie pierwszym sezonem działalności oraz liczne pytania gości o możliwość wcześniejszego pobytu - czytamy w oficjalnym komunikacie hotelu na Facebooku.

Gołębiewski w Pobierowie. Ile kosztuje noc?

Wcześniejsze uruchomienie obiektu niewątpliwie przyciągnie wielu chętnych na inauguracyjny pobyt nad morzem. Zgodnie z aktualnym cennikiem, dwudniowy pobyt dla dwóch osób w terminie 10-12 czerwca wyceniono na 2 429,16 zł – przy założeniu wpłaty 90-procentowego zadatku. Wybór niższej zaliczki podnosi koszt rezerwacji do 2 612 zł. Obie opcje gwarantują gościom śniadania oraz obiad lub kolację w formie bufetu.

Gołębiewski Pobierowo. Atrakcje w hotelu dla gości

Jednym z największych magnesów nowego resortu będzie imponująca strefa wypoczynku i rozrywki. Jej główną atrakcją ma zostać park wodny Tropikana, oferujący całoroczne baseny, wodne zjeżdżalnie, jacuzzi, sauny oraz przestrzenie przeznaczone do relaksu. W sezonie letnim goście będą mogli korzystać również z dużego odkrytego basenu otoczonego tarasem.

Hotel przygotował także bogatą ofertę skierowaną do rodzin z dziećmi. W planach są nowoczesne sale zabaw, programy animacyjne oraz liczne formy aktywnego spędzania czasu, dostępne bez względu na pogodę. Atutem obiektu będzie również wyjątkowa lokalizacja – tuż przy plaży i w sąsiedztwie nadmorskiego lasu. Dzięki temu odwiedzający zyskają możliwość łączenia wypoczynku w hotelowym kompleksie z korzystaniem z uroków wybrzeża Bałtyku.