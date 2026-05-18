Rapowe święto nad Odrą. Project Z.S organizuje festiwal w Szczecinie

Organizatorzy zapowiadają wyjątkowy klimat, mocną energię i prawdziwe hip-hopowe doświadczenie w industrialnej przestrzeni szczecińskich terenów postoczniowych. Połączenie surowego klimatu Vulcanu z muzyką na żywo ma stworzyć wydarzenie, jakiego w mieście dawno nie było.

Na scenie pojawią się artyści doskonale znani fanom polskiego rapu. Wśród headlinerów znaleźli się;

Malik Montana,

Donguralesko,

Belmondo oraz

Wac Toja,

Rów Babicze,

Waima,

Blaki Selektah

Festiwal ma być nie tylko koncertem, ale również spotkaniem środowiska i fanów kultury ulicznej. Wszystko wskazuje na to, że 20 czerwca Szczecin stanie się jednym z najważniejszych punktów na rapowej mapie Polski.

Szykuje się wieczór pełen ciężkich bitów, mocnych wersów i niezapomnianej atmosfery. Dla fanów hip-hopu — pozycja obowiązkowa tego lata.

Start o 17;30.