Rapowe święto nad Odrą. Project Z.S organizuje festiwal w Szczecinie

Mateusz Tomaszewicz
2026-05-18 10:07

Miłośnicy rapu i hip-hopu mogą już rezerwować datę w kalendarzu. 20 czerwca postoczniowe tereny przy Vulcanie w Szczecin zamienią się w centrum miejskiej kultury i mocnych brzmień. Wszystko za sprawą Project ZS, który wchodzi na nowy poziom działalności i organizuje własny festiwal muzyczny.

Organizatorzy zapowiadają wyjątkowy klimat, mocną energię i prawdziwe hip-hopowe doświadczenie w industrialnej przestrzeni szczecińskich terenów postoczniowych. Połączenie surowego klimatu Vulcanu z muzyką na żywo ma stworzyć wydarzenie, jakiego w mieście dawno nie było.

Na scenie pojawią się artyści doskonale znani fanom polskiego rapu. Wśród headlinerów znaleźli się;

  • Malik Montana,
  • Donguralesko,
  • Belmondo oraz
  • Wac Toja,
  • Rów Babicze,
  • Waima,
  • Blaki Selektah

Festiwal ma być nie tylko koncertem, ale również spotkaniem środowiska i fanów kultury ulicznej. Wszystko wskazuje na to, że 20 czerwca Szczecin stanie się jednym z najważniejszych punktów na rapowej mapie Polski.

Szykuje się wieczór pełen ciężkich bitów, mocnych wersów i niezapomnianej atmosfery. Dla fanów hip-hopu — pozycja obowiązkowa tego lata. 

Start o 17;30.