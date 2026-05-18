Rezerwacje ruszyły i rozpętała się dyskusja. Hotel Gołębiewski pod ostrzałem internautów

Rezerwacje w Gołębiewskim w Pobierowie wywołały szok

System rezerwacyjny na stronie internetowej słynnej sieci ruszył 15 maja 2026 roku. Klienci szybko zorientowali się, że stawki za pobyt potrafią przyprawić o zawrót głowy. Luksusowy kompleks wypoczynkowy zlokalizowany tuż nad polskim morzem z pewnością nie będzie miejscem łatwo dostępnym dla portfela przeciętnego Polaka.

Koszty pobytu w Pobierowie. Gołębiewski nie należy do tanich

Jak kształtują się konkretne kwoty na nadchodzące wakacje? Rodzina czteroosobowa w modelu dwa plus dwa, planująca spędzić w obiekcie zaledwie dwie noce na początku lipca, musi przygotować się na wydatek rzędu co najmniej 3 643,74 zł. Z łatwością można wywnioskować, że krótki wypoczynek w tym nadmorskim kurorcie stanowi ogromne obciążenie dla domowego budżetu.

Lawina komentarzy w sieci. Ceny jak w zagranicznych kurortach

Mimo że gigantyczny kurort nie przyjął jeszcze pierwszych gości, już teraz stał się prawdziwym hitem gorących dyskusji w mediach społecznościowych. Głównym punktem zapalnym okazały się oczywiście wspomniane powyżej ceny.

Polacy masowo dzielili się zrzutami ekranu ze strony hotelu, publikując je na Facebooku i porównując krajowe stawki do luksusowych wakacji w prestiżowych zagranicznych kurortach. Opinie były skrajnie podzielone. Z jednej strony pojawiały się głosy ogromnego oburzenia na horrendalne koszty, a z drugiej przypominano, że za luksus oraz wysoką jakość usług zawsze trzeba było słono zapłacić.

Myślę że za 5 gwiazdek w naszym pięknym kraju to cena jest w porządku. Jeżdżę do hoteli Gołębiewski od 15 lat i jestem bardzo zadowolony i naprawdę tam odpoczywam. Liczyłem na trochę niższą cenę.

Cena mocna 2+2 7 nocy za 12 klocków. Właśnie wróciłem z Cypru Villa z prywatnym basenem i obiadami na mieście, zakupami i lotami nas tyle nie wyszła.

Za drogo, wolę jechać za granicę. Tam pogoda będzie chociaż pewna

- pisali internauci w mediach społecznościowych.

Obrońcy inwestycji nad Bałtykiem. Utrzymanie luksusu musi kosztować

Pomimo gigantycznej fali negatywnych opinii, w internecie nie brakuje również zwolenników nowej inwestycji. Właśnie oni zwracają uwagę na niezwykły rozmach budowli, dostęp do nowoczesnych rozrywek oraz najwyższy standard wykończenia pokoi. Według części komentujących, astronomiczne wręcz stawki w systemie rezerwacyjnym to całkowicie naturalny efekt ogromnych nakładów finansowych poniesionych na budowę, a także stale rosnących wydatków związanych z codziennym funkcjonowaniem tak gigantycznego obiektu hotelowego przy samej plaży.

