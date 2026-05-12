Przed nami największe wydarzenie kulturalne w Polsce

Muzeum Narodowe koordynuje noc muzeów w całym Szczecinie - ale przygotowało też specjalny program. Dyrektor Muzeum Narodowego, Agnieszka Bartnowska, zapowiedziała otwarcie pięciu oddziałów punktualnie o godzinie 18:00.

To największe wydarzenie kulturalne, gdzie o nietypowej porze możemy zwiedzać nasze najpiękniejsze instytucje – podkreśliła Anna Bańkowska, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Wśród tegorocznych hitów znajdą się:

Debiut Politechniki Morskiej - uczelnia po raz pierwszy otworzy Laboratorium Siłowni Okrętowych. Będzie można zobaczyć m.in. silnik z niemieckich łodzi podwodnych oraz jednostek takich jak Jan Heweliusz.

Muzeum Techniki i Komunikacji - tradycyjnie przyciągnie Paradą Zabytkowych Pojazdów - wyprodukowanych przed 1991 rokiem - oraz ogromną makietą kolejową.

Centrum Dialogu Przełomy - oprócz stałych wystaw zaprasza na nocne zwiedzanie śladami książek Przemysława Kowalewskiego.

Otwarta Jadwiga i Dzielnica Cudów - Rafał Bajena zaprasza do eksplorowania graffiti w szczecińskich podwórkach oraz na targ sztuki i rękodzieła.

Nie tylko muzea

Noc Muzeów to także inicjatywy mniejszych galerii i antykwariatów. Swoje drzwi otworzy m.in. legendarny Minifot, gdzie Olga Iwanow zaprezentuje historię fotografii swojego dziadka i mamy. Dla spragnionych wiedzy naukowej otwarta będzie Fabryka Wody oraz Morskie Centrum Nauki.

Większość wydarzeń potrwa do północy. Szczegółowy harmonogram oraz mapę wszystkich ponad 20 punktów partnerskich można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Szczecinie.

