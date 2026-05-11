Przed nami kolejna edycja akcji "Tramwaj zwany pożądaniem"

Mateusz Tomaszewicz
2026-05-11 12:36

Już w najbliższą niedzielę - 17 maja - w Szczecinie odbędzie się kolejna edycja akcji “Tramwaj zwany pożądaniem” - tym razem w nowej formule! Zamiast tradycyjnego przejazdu tramwajem będą rejsy po Odrze.

Statki będą wypływać z Bulwaru Piastowskiego 3 w krótkie krajobrazowe wycieczki co 20 minut w godzinach 12:00-15:00. Na pokładzie wolontariusze będą przekazywali wiedzę na temat chorób przenoszonych drogą płciową, w szczególności o HIV i AIDS, o ich zapobieganiu i leczeniu.

Luźna i niezobowiązująca atmosfera będzie zachęcała do zadawania pytań i przełamywania tabu. Kładziemy nacisk na podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym - mówi Ula Huryń z IFMSA Poland Oddział Szczecin

Podczas wydarzenia będą rozdawane materiały informacyjne, ulotki, środki zabezpieczenia. Dodatkowo będzie możliwość wzięcia w udziału w konkursie wiedzy z nagrodami książkowymi!

Akcja jest ogólnodostępna, więc wszyscy zainteresowani tematyką zdrowia reprodukcyjnego mogą z niej skorzystać bezpłatnie.