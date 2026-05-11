Dwie gwiazdy domknęły hip-hopowy line-up szczecińskich Juwenaliów!

Krzysztof Baziuniak
2026-05-11 12:15

Białas oraz MIU wystąpią na Łasztowni w piątek 22 maja. Oprócz nich na scenie zobaczymy Kizo, Żabsona, Huberta oraz Kaza Bałagane.

Juwenalia Szczecin 2025

W czwartek szczecińska publiczność będzie bawić się przy dźwiękach Dawida Kwiatkowskiego, Video oraz Golec uOrkiestry.

Natomiast w trzeci - sobotni dzień wystąpią Myslovitz, PR0BL3M, Wiktor Dyduła oraz Kacperczyk.

