Ponad 750 pytań w przetargu na Most Kłodny w Szczecinie. Przeprawa będzie miała znaczenie dla NATO

Ogromne zainteresowanie przetargiem na szczeciński Most Kłodny

Zagraniczne oraz polskie firmy zasypały szczeciński magistrat lawiną ponad 750 zapytań dotyczących planowanej inwestycji. Przedstawiciele urzędu otwarcie przyznają, że tak ogromne zainteresowanie budową przeprawy stanowi całkowite zaskoczenie i bezsprzecznie dowodzi wyjątkowego charakteru całego wielomilionowego przedsięwzięcia.

- To wyjątkowo duży ruch w postępowaniu. Tak intensywne zainteresowanie potwierdza zarówno skalę projektu, jak i jego złożoność techniczną – przekazał mediom Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji.

Miasto zdecydowało się ostatecznie przesunąć graniczną datę przyjmowania zgłoszeń od wykonawców na 8 lipca. Jednocześnie szczecińscy urzędnicy gwarantują, że wskazanie zwycięzcy oraz sfinalizowanie procedury nastąpi jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Militarne znaczenie Mostu Kłodnego dla sił NATO i UE

Planowana nad Odrą konstrukcja nie będzie służyć wyłącznie cywilom, ponieważ oficjalnie zyskała status obiektu podwójnego zastosowania. Nowoczesna przeprawa docelowo ułatwi transport potężnego sprzętu zbrojeniowego klasy MLC150 prosto na autostradę A6, pozwalając na całkowite ominięcie dotychczasowych dróg o niewystarczającej wytrzymałości technicznej.

Koncepcja tej szczecińskiej inwestycji zyskała bardzo przychylne opinie na wielu szczeblach. Projekt został pozytywnie oceniony przez:

Ministerstwo Obrony Narodowej,

Sztab Wojskowy UE,

Agencję CINEA,

Kwaterę Główną Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód NATO.

- Ten fundament instytucjonalny jest kluczowy. Bezpośrednio wpływa na dostępność zewnętrznych źródeł finansowania - podkreśla Piotr Zieliński.

Wpisanie szczecińskiego obiektu do prestiżowej, transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T otwiera przed miastem ogromne szanse na zdobycie potężnych funduszy pochodzących z europejskiego Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności.

Wygląd i parametry Mostu Kłodnego nad Odrą

Nowa przeprawa ma wkrótce stać się jednym z najbardziej wyróżniających się i ikonicznych punktów na mapie śródmieścia Szczecina. W szczegółowej dokumentacji architektonicznej uwzględniono:

most podwieszany o długości 182 m,

charakterystyczny pylon od strony Bulwaru Gdyńskiego,

ruch samochodowy i tramwajowy,

pochylne place po obu stronach rzeki dla pieszych, rowerzystów i osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja skutecznie połączy otoczenie Trasy Zamkowej z wyspą Łasztownią. W opinii lokalnych urzędników ten nowoczesny obiekt architektoniczny błyskawicznie stanie się nowym symbolem stolicy Pomorza Zachodniego.

Szeroko zakrojona przebudowa dróg wokół Mostu Kłodnego

Realizacja tak ogromnego projektu infrastrukturalnego pociągnie za sobą również całkowitą modernizację okolicznych ciągów komunikacyjnych. Zaawansowane prace budowlane obejmą swoim zasięgiem:

ulicę Jana z Kolna,

Nabrzeże Wieleckie,

ulicę Wyszyńskiego,

ulicę Panieńską,

ulicę Duczyńskiego,

ulicę Lazurową,

ulicę Wendy,

ulicę Zbożową.

Urzędnicze plany zakładają również wytyczenie zupełnie nowej trasy dla ulicy Władysława IV z uwzględnieniem dedykowanego torowiska tramwajowego. Cały obszar w sąsiedztwie przeprawy zostanie wzbogacony o nowoczesną infrastrukturę sieciową oraz starannie zaprojektowane nasadzenia roślinne, które trwale odmienią charakter tej części miasta.

Harmonogram prac przy budowie szczecińskiej przeprawy

Szczeciński magistrat precyzyjnie wyliczył, że wybrane przedsiębiorstwo budowlane otrzyma równe 36 miesięcy na sfinalizowanie całego kontraktu licząc od momentu podpisania dokumentów. Jeżeli skomplikowana procedura przetargowa zakończy się sukcesem jeszcze w tym roku, ciężki sprzęt budowlany ma szansę wjechać na teren prac w 2027 roku.

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