Pomarańczowa ekipa ESKA SUMMER CITY wyrusza w podróż po Pomorzu Zachodnim

Gdzie dokładnie spotkacie ekipę Radia ESKA? Odpowiedź jest prosta: wszędzie! Ekipa RADIA ESKA SZCZECIN rusza w trasę, aby towarzyszyć Wam podczas najgorętszych dni w roku. Od hucznych imprez i festiwali w Szczecinie, przez tętniący życiem pas nadmorski, aż po najpopularniejsze wakacyjne miejscówki na Pomorzu Zachodnim. Jeśli w jakimś miejscu dzieje się coś ciekawego, możecie być pewni, że MY tam będziemy.

Eska Summer City to nie tylko świetna muzyka i relacje na żywo, ale przede wszystkim Wy! Patrol ESKI ma dla Was pełen bagażnik unikalnych, letnich gadżetów. Okulary przeciwsłoneczne, kultowe eskowskie koszulki, worki, smycze i mnóstwo innych niespodzianek – to wszystko może być Wasze. Wystarczy wypatrywać charakterystycznego, pomarańczowego samochodu i dołączyć do wspólnej zabawy.

Partnerem motoryzacyjnym akcji jest dealer samochodów Renault Polmotor.

Chcecie stać się częścią tej wielkiej wakacyjnej przygody? Polujcie na naszą ekipę, róbcie zdjęcia, kręćcie rolki i oznaczajcie @EskaSzczecinNews w swoich mediach społecznościowych! Pokażcie nam, jak spędzacie lato, zarażajcie innych pozytywnymi wibracjami i twórzcie z nami najgorętszy klimat tego roku.

Akcja Eska Summer City potrwa przez całe lato. Bądźcie czujni, słuchajcie Radia ESKA SZCZECIN na co dzień i sprawdzajcie nasze antenowe oraz internetowe raporty na eska.pl/szczecin, aby dowiedzieć się, gdzie w danym momencie stacjonuje pomarańczowa ekipa.

Do zobaczenia na trasie! Ruszamy już w ten weekend.