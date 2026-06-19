Muzyczne powitanie wakacji! ESKA Music Tour 4 lipca 2026 zawita do Ustronia Morskiego

Wydarzenie przyciągnie zarówno lokalnych mieszkańców, jak i tłumy turystów, którzy właśnie w ten weekend rozpoczną swój wyczekiwany urlop.Gwiazdą wieczoru będzie uwielbiany przez publiczność zespół Sound & Grace (start koncertu godz. 21:00). Ich potężne wokale, niesamowita harmonia i pełne optymizmu utwory zagwarantują dawkę wzruszeń oraz potężny zastrzyk pozytywnej energii. To jednak nie koniec niespodzianek przygotowanych na tę wyjątkową noc. Przed publicznością zaprezentuje się również szczeciński raper Żelu Żelson, który wniesie na scenę nowoczesne, dynamiczne brzmienia. O najgorętszy parkiet pod gołym niebem zadba z kolei DJ Radia ESKA z „Hitami na Czasie”.

Szum morskich fal, malowniczy zachód słońca i tysiące ludzi bawiących się wspólnie w rytm największych radiowych przebojów – to przepis na wieczór, który na stałe zapisze się w pamięci uczestników. Pomarańczowa ekipa Radia ESKA Szczecin już dziś potwierdza swoją obecność i obiecuje, że zadba o to, aby nikt w Amfiteatrze nie stał w miejscu.Nie przegap najgłośniejszego startu sezonu w regionie. Zabierz znajomych, spakuj dobry humor i przyjedź 4 lipca do Ustronia Morskiego, by wspólnie powitać lato w najlepszym stylu!