Muzyczne powitanie wakacji! ESKA Music Tour 4 lipca 2026 zawita do Ustronia Morskiego

Michał Zaręba
2026-06-19 9:55

Już 4 lipca nadmorski kurort Ustronie Morskie zamieni się w letnią stolicę doskonałej zabawy. Wszystko za sprawą kultowej trasy ESKA Music Tour 2026, która regularnie odwiedza najpopularniejsze turystyczne zakątki Polski. Tym razem gorąca atmosfera i radiowa energia opanują tutejszy Amfiteatr, tworząc idealny pretekst do spędzenia niezapomnianego, pełnego wrażeń dnia nad Bałtykiem.

Słoneczny widok na piaszczystą plażę w Ustroniu Morskim z drewnianymi palami falochronu w pierwszym planie i krystalicznie czystym Bałtykiem. W oddali widać molo i charakterystyczną białą restaurację na wodzie, podkreślającą urok miejsca, o którym można przeczytać na naszym portalu.
Autor: Materiały prasowe Gminy Ustronie Morskie/ Materiały prasowe

Wydarzenie przyciągnie zarówno lokalnych mieszkańców, jak i tłumy turystów, którzy właśnie w ten weekend rozpoczną swój wyczekiwany urlop.Gwiazdą wieczoru będzie uwielbiany przez publiczność zespół Sound & Grace (start koncertu godz. 21:00). Ich potężne wokale, niesamowita harmonia i pełne optymizmu utwory zagwarantują dawkę wzruszeń oraz potężny zastrzyk pozytywnej energii. To jednak nie koniec niespodzianek przygotowanych na tę wyjątkową noc. Przed publicznością zaprezentuje się również szczeciński raper Żelu Żelson, który wniesie na scenę nowoczesne, dynamiczne brzmienia. O najgorętszy parkiet pod gołym niebem zadba z kolei DJ Radia ESKA z „Hitami na Czasie”.

Szum morskich fal, malowniczy zachód słońca i tysiące ludzi bawiących się wspólnie w rytm największych radiowych przebojów – to przepis na wieczór, który na stałe zapisze się w pamięci uczestników. Pomarańczowa ekipa Radia ESKA Szczecin już dziś potwierdza swoją obecność i obiecuje, że zadba o to, aby nikt w Amfiteatrze nie stał w miejscu.Nie przegap najgłośniejszego startu sezonu w regionie. Zabierz znajomych, spakuj dobry humor i przyjedź 4 lipca do Ustronia Morskiego, by wspólnie powitać lato w najlepszym stylu!

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