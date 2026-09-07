Polacy uciekają przed polską jesienią. Przedłużenie lata kosztuje grosze

Jesienny urlop: niższe koszty i święty spokój

Pomimo zakończenia wakacji dla uczniów, turystyczny szał nie zwalnia tempa. W przeciwieństwie do Polski, południowe rejony Europy wciąż oferują ciepłą aurę, przy jednoczesnym spadku cen i opustoszeniu plaż.

Analiza przeprowadzona przez serwis Travelist.pl w pięciu popularnych krajach pokazuje wyraźnie, że można znaleźć nocleg w cenie nawet poniżej 300 złotych za dobę. Często wypoczynek w tych warunkach przewyższa komfort z lipca i sierpnia.

– Wyjazd po sezonie pozwala przedłużyć lato, ale już w znacznie spokojniejszej formule. Mniej kolejek, mniej korków, łatwiej o miejsce na plaży czy stolik w restauracji – mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.

Ekspert zwraca uwagę, że przesunięcie urlopu o tydzień lub dwa może przynieść oszczędności rzędu kilkudziesięciu procent. Wynika to z faktu, że poza ścisłym sezonem ceny bardzo szybko się zmieniają.

Włoska Sycylia: tam lato trwa najdłużej

Dla osób pragnących ciepła na jesieni idealna będzie Sycylia. Miejscowość Alcamo oferuje bliskość do pięknych piaszczystych plaż, takich jak Alcamo Marina czy Scopello, a także rezerwatu Zingaro. Z kolei Marina di Ragusa stanowi doskonały punkt wypadowy do zwiedzania perł barokowej architektury: Scicli, Modicy oraz Ragusy.

Przykładowe stawki za nocleg na Sycylii to od 290 zł w Alcamo i od 480 zł w Marina di Ragusa.

Bałkańska Chorwacja: sprawdzony hit

Medulin przyciąga bliskością historycznej Puli, Omis zachwyca połączeniem morza z kanionem rzeki Cetiny, Szybenik zaprasza do przeplatania plażowania ze zwiedzaniem urokliwej starówki. Supetar na wyspie Brac to zaś opcja dla ceniących spokój i piękne, widokowe ścieżki.

W Chorwacji doba kosztuje od 270 zł w Supetarze, 320 zł w Omis, a w Medulinie i Szybeniku stawki zaczynają się od 360 zł.

Kameralna Czarnogóra: oaza spokoju

Dobra Voda to świetne miejsce wypadowe do Baru i nad Jezioro Szkoderskie. Przno urzeka piękną zatoczką i bliskością wyspy Sveti Stefan, natomiast Kaluderac oferuje rozległą plażę i zaciszną atmosferę.

Ceny noclegów w Czarnogórze zaczynają się od 272 zł w Kaluderacu, 336 zł w Przno i 342 zł w miejscowości Dobra Voda.

Słoneczna Albania: ciepło aż do października

Golem słynie z szerokich, piaszczystych plaż, z kolei Valias to świetna baza do łączenia nadmorskiego relaksu z wycieczkami do Tirany i Durres. Wlora to punkt obowiązkowy dla wybierających się na Riwierę Albańską lub półwysep Karaburun.

Za nocleg w Albanii zapłacimy od 298 zł we Wlorze, 320 zł w Golem oraz 421 zł w Valias.

Kierunek Grecja: plażowe Ateny i piękne wyspy

Pireus to doskonała okazja do połączenia zwiedzania starożytnych Aten z wypoczynkiem na Riwierze. Kavos na Korfu umożliwia eksplorację południowej części wyspy, a Lardos gwarantuje dostęp do plaż na południowym wschodzie Rodos.

Ceny dobrych noclegów w Grecji to wydatek od 377 zł w Lardos, 442 zł w Pireusie i od 447 zł w Kavos.

Jesienny urlop: czemu warto?

– Południe Europy po wysokim sezonie nadal daje ogrom możliwości. Można plażować, ale też zwiedzać historyczne miasta, chodzić po szlakach czy wybrać się na całodniowe rejsy. Wyjazd nie traci uroku nawet wtedy, gdy jeden dzień będzie mniej słoneczny – podkreśla Triasun.

Platforma Travelist.pl – co to takiego?

Firma Travelist.pl, istniejąca od 2013 roku to polski portal rezerwacyjny. Oferuje kompleksowe pakiety z najniższą ceną, skupiając około tysiąca hoteli zarówno w Polsce, jak i za granicą. Każdego roku obsługuje niemal 400 tysięcy turystów. Klienci mają do dyspozycji również oferty typu Hotel+Lot, ułatwiające organizację zagranicznych podróży.

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