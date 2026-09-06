17-latek uciekał przed policją i rozbił auto. Pięć osób wylądowało w szpitalu

D.P
2026-09-06 18:37

Dramatycznie zakończył się policyjny pościg w Trzebieży (woj. zachodniopomorskie)! 17-letni kierowca Opla Corsy nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać przed policjantami. Kilka kilometrów dalej stracił panowanie nad autem i zderzył się z dwoma innymi samochodami. W wyniku wypadku pięć osób trafiło do szpitala. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rozbite samochody na drodze w Uniemyślu i strażacy. O ucieczce 17-latka przed policją przeczytasz na Eska Szczecin.
Autor: OSP Trzebież/ Facebook

Trzebież. 17-latek zignorował polecenie do zatrzymania i uciekał przed policją

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 6 września, w Trzebieży w powiecie polickim. Funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Policach zabezpieczali organizowany tam Bieg Neptuna. W pewnym momencie dali kierującemu Oplem Corsą sygnał do zatrzymania. 17-latek nie zastosował się do polecenia policjantów i pojechał dalej. Funkcjonariusze ruszyli za nim oznakowanym radiowozem, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

Około godz. 12.30 służby zostały powiadomione o wypadku w pobliskim Uniemyślu. Na miejsce skierowano m.in. strażaków, którzy wcześniej zabezpieczali wydarzenie w Trzebieży.

Przeczytaj także:

– Nasi strażacy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników imprezy, zabezpieczając zarówno pole namiotowe, jak i trasę biegu. Około godziny 12:30 część sił i środków - GCBA oraz SLRMed - zostały przedysponowane do miejscowości Uniemyśl, gdzie doszło do wypadku samochodowego z udziałem dużej liczby osób poszkodowanych – informuje OSP Trzebież.

Wypadek w Uniemyślu. Nastolatek wjechał w dwa inne auta

Jak informuje RMF FM, po przejechaniu kilku kilometrów, już na terenie miejscowości Uniemyśl, kierujący Oplem stracił panowanie nad autem na łuku drogi. Najpierw zderzył się z jadącym z naprzeciwka innym Oplem Corsą, a następnie, po odbiciu, uderzył w Volkswagena Passata.

Uciekającym samochodem kierował 17-letni Dominik W. Nastolatek nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. Po wypadku śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do szpitala.

Pomocy medycznej potrzebowały także cztery inne osoby. Do szpitala trafili trzej nastolatkowie podróżujący autem razem z 17-latkiem oraz pasażerka jednego z pozostałych samochodów. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Agnieszka Perepeczko jest gotowa na miłość? Aktorka wyjawiła nam prawdę o obecnych mężczyznach