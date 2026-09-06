17-latek uciekał przed policją i rozbił auto. Pięć osób wylądowało w szpitalu

Trzebież. 17-latek zignorował polecenie do zatrzymania i uciekał przed policją

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 6 września, w Trzebieży w powiecie polickim. Funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Policach zabezpieczali organizowany tam Bieg Neptuna. W pewnym momencie dali kierującemu Oplem Corsą sygnał do zatrzymania. 17-latek nie zastosował się do polecenia policjantów i pojechał dalej. Funkcjonariusze ruszyli za nim oznakowanym radiowozem, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

Około godz. 12.30 służby zostały powiadomione o wypadku w pobliskim Uniemyślu. Na miejsce skierowano m.in. strażaków, którzy wcześniej zabezpieczali wydarzenie w Trzebieży.

– Nasi strażacy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników imprezy, zabezpieczając zarówno pole namiotowe, jak i trasę biegu. Około godziny 12:30 część sił i środków - GCBA oraz SLRMed - zostały przedysponowane do miejscowości Uniemyśl, gdzie doszło do wypadku samochodowego z udziałem dużej liczby osób poszkodowanych – informuje OSP Trzebież.

Wypadek w Uniemyślu. Nastolatek wjechał w dwa inne auta

Jak informuje RMF FM, po przejechaniu kilku kilometrów, już na terenie miejscowości Uniemyśl, kierujący Oplem stracił panowanie nad autem na łuku drogi. Najpierw zderzył się z jadącym z naprzeciwka innym Oplem Corsą, a następnie, po odbiciu, uderzył w Volkswagena Passata.

Uciekającym samochodem kierował 17-letni Dominik W. Nastolatek nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. Po wypadku śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do szpitala.

Pomocy medycznej potrzebowały także cztery inne osoby. Do szpitala trafili trzej nastolatkowie podróżujący autem razem z 17-latkiem oraz pasażerka jednego z pozostałych samochodów. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

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