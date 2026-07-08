Polacy szturmują niemiecki region. Znaleźli tam idealne miejsce na wypoczynek

Dlaczego Polacy wybierają Brandenburgię?

Dla wielu mieszkańców naszego kraju Brandenburgia stała się oczywistym wyborem na krótki relaks, o czym informuje "Nordkurier". Polaków kuszą nie tylko zachwycające zamki i historyczne pałace, ale również malownicze klasztory czy zadbane ogrody. Równie ważne są możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, takie jak rowerowe eskapady, wędrówki po parkach czy wypoczynek nad wodą. Duży wpływ na ten trend ma intensywna promocja turystyki przygranicznej, widoczna w Polsce w formie reklam plenerowych oraz w pociągach PKP.

Hity Brandenburgii wśród polskich turystów

Niemieckie statystyki jasno pokazują, że szukamy miejsc, które pozwalają połączyć kontakt z naturą, kulturą i historią. Na liście naszych ulubionych punktów znajdują się zarówno od lat popularne destynacje, jak i te, które dopiero zyskują na znaczeniu. Poniżej przedstawiamy zestawienie najchętniej odwiedzanych lokalizacji w Brandenburgii, które tłumaczy, dlaczego Polacy z takim entuzjazmem tam jeżdżą.

NaturTherme Templin

To strefa termalna oferująca baseny, sauny oraz pełne zaplecze wellness. Jest to doskonała propozycja na szybką regenerację, znajdująca się zaledwie 80 kilometrów od Szczecina.

El Dorado Westernstadt w Templin

Park rozrywki w stylu Dzikiego Zachodu, w którym można podziwiać pokazy kaskaderskie. To z pewnością jedna z najbardziej oryginalnych atrakcji w całym regionie, idealna dla rodzin.

Teatr Uckermärkische Bühnen Schwedt

Placówka kulturalna słynąca z dwujęzycznych, polsko-niemieckich przedstawień. Stanowi ona ważny kulturalny łącznik pomiędzy dwoma krajami.

Dominikanerkloster Prenzlau

Zabytkowy klasztor dominikański, który przekształcono w dynamiczne centrum kultury. Miejsce to regularnie gości polsko-niemieckie inicjatywy, koncerty i wystawy.

Kloster Neuzelle

Niezwykle urokliwe barokowe opactwo, którego imponująca architektura oraz ogrody przywodzą na myśl południowe kraje Europy.

Frankfurt nad Odrą

Miasto zlokalizowane tuż przy polskiej granicy, które słynie z wydarzeń typu „Klassik ohne Grenzen”. To świetna propozycja na jednodniową wycieczkę.

Podnośnia w Niederfinow

Jedna z najstarszych wind dla statków w Europie. To prawdziwy rarytas dla miłośników dawnej myśli inżynieryjnej i techniki. (zobacz zdjęcia w poniższej galerii)

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Tropical Island

Gigantyczny, całoroczny park wodny zlokalizowany blisko Berlina. Można tam poczuć egzotyczny klimat dzięki lagunom, plażom i zjeżdżalniom.

Szlaki rowerowe na pograniczu

Dla fanów aktywnego wypoczynku to istny raj. Setki kilometrów tras przebiegają przez urokliwe miejscowości, lasy i wzdłuż jezior.

Eisenhüttenstadt

Miejscowość zbudowana jako modelowe miasto socjalistyczne w NRD. Obecnie fascynuje pasjonatów historii i architektury swoim niepowtarzalnym klimatem retro. (zobacz zdjęcia w poniższej galerii)

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Brandenburgia turystycznym strzałem w dziesiątkę

Krótki dystans od granicy, doskonała komunikacja oraz urozmaicona oferta przyrodnicza i kulturalna windują Brandenburgię na szczyt popularności wśród polskich turystów odwiedzających Niemcy. Niemieckie media zgodnie przyznają, że nasi rodacy zakochali się w tym landzie i coraz chętniej go odwiedzają.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie

Podnośnia dla statków w Niederfinow

Oder Center Schwedt

Zaledwie 50 km od Szczecina mieści się rozległe centrum handlowe, które przyciąga tłumy Polaków bogatą ofertą sklepów i licznymi promocjami.

Aquarium Schwedt

Aquapark z basenami, strefą relaksu i saunami, chętnie wybierany przez rodziny. To korzystna cenowo i mniej zatłoczona alternatywa dla szczecińskiej Fabryki Wody.

Zoo Eberswalde

Jeden z ciekawszych ogrodów zoologicznych w tej części Niemiec. Rozległe wybiegi i egzotyczne zwierzęta sprawiają, że to idealne miejsce na rodzinny wypad.