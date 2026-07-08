Zimny prysznic na weekend w Świnoujściu

Początek tygodnia w Świnoujściu to będzie prawdziwy prezent dla wszystkich spragnionych słońca. W środę, 8 lipca, niebo będzie praktycznie bezchmurne, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet 22 stopnie. Poczujemy lato. Jedynym wyzwaniem może być dość silny wiatr, wiejący z prędkością niemal 9 m/s, który z pewnością poczochra fryzury na promenadzie. Prawdziwy wiatr od morza.

Czwartek przyniesie bardzo podobne warunki, z temperaturą sięgającą 21 stopni i mnóstwem słońca. Co ważne, wiatr wyraźnie osłabnie, więc warunki do plażowania staną się wręcz wymarzone. To będą zdecydowanie najlepsze dni na łapanie opalenizny i kąpiele w Bałtyku. Warto wykorzystać ten czas w stu procentach, bo niestety, już za chwilę pogoda pokaże swoje zupełnie inne, chłodniejsze oblicze.

Piątek, 10 lipca, to dzień, w którym lato zrobi sobie przerwę. Niebo zasnuje się gęstymi chmurami, a temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 19 stopni. To będzie odczuwalna zmiana. Na pocieszenie, wiatr jeszcze bardziej zwolni i na razie nie musimy obawiać się deszczu. Koniec letniej pogody. Weekend, na który tak czekają turyści, przyniesie niestety kontynuację pochmurnej i chłodnej aury. W sobotę termometry wskażą maksymalnie 20 stopni, ale na przejaśnienia nie ma co liczyć. Niedziela zakończy tydzień jeszcze gorzej – do chmur i temperatury w granicach 20 stopni dołączą symboliczne opady deszczu. Na domiar złego wiatr znowu przybierze na sile.

Słońce na start, sweter na weekend

Planując pobyt w Świnoujściu, trzeba być elastycznym. Środa i czwartek to bezdyskusyjnie czas na plażę. Słońce i przyjemna temperatura stworzą idealne warunki do opalania i morskich kąpieli. Silniejszy wiatr w środę może być świetną okazją do spacerów z latawcem wzdłuż brzegu. Niestety, od piątku parawany można już powoli zwijać. Zdecydowanie chłodniejsza i pochmurna pogoda to idealny moment na zwiedzanie miasta, długie spacery po promenadzie czy skorzystanie z lokalnych atrakcji pod dachem. Cieplejsza bluza lub sweter na pewno się przydadzą.

Dane pogodowe: OpenWeather

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