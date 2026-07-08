Raz słońce raz deszcz. Weekend 8-12 lipca 2026 w Międzyzdrojach

Kto liczył na spokojny, gorący tydzień w Międzyzdrojach, ten może się lekko zdziwić. Pogoda szykuje nam prawdziwy kalejdoskop. Początek prognozowanego okresu, czyli środa 8 lipca, przyniesie pogodowy zawód. Dlaczego? Temperatura sięgnie prawie 20 stopni, ale odczucie chłodu spotęguje bardzo silny wiatr, wiejący ze średnią prędkością ponad 9 m/s. To naprawdę sporo. Mimo małego zachmurzenia, trudno będzie mówić o idealnych warunkach do plażowania.

Na szczęście już w czwartek, 9 lipca, sytuacja diametralnie się zmieni. To będzie zdecydowanie najprzyjemniejszy dzień w tym okresie! Wiatr wyraźnie osłabnie do około 7 m/s, a termometry pokażą ponad 20 stopni. Co najważniejsze, na niebie nie zobaczymy ani jednej chmury. Bezchmurnie. To jest ten dzień, na który warto było czekać. Idealny moment, żeby w pełni skorzystać z uroków kurortu.

Niestety, słońce nie zostanie z nami na długo. Piątek przyniesie już całkowite zachmurzenie, chociaż wciąż będzie ciepło, bo termometry wskażą ponad 19 stopni. Wiatr na szczęście dalej będzie słabnąć, osiągając prędkość poniżej 5 m/s. Podobnie zapowiada się sobota – dużo chmur na niebie i temperatura w okolicach 19-20 stopni. Wiatr niemal całkowicie ucichnie, co sprawi, że mimo braku słońca, dzień będzie całkiem przyjemny.

Koniec tygodnia, czyli niedziela 12 lipca, to powrót słońca! Niebo znów będzie bezchmurne, a temperatura utrzyma się na poziomie około 19 stopni. Wiatr znów nieco przybierze na sile, ale nie będzie już tak dokuczliwy jak w środę. Prognozy wskazują na symboliczny, praktycznie niezauważalny opad deszczu, który w żaden sposób nie powinien pokrzyżować planów.

Plaża czy długi spacer? Podpowiadamy

Szczerze? Na wielogodzinne wylegiwanie się na plaży w stroju kąpielowym może być po prostu za chłodno, szczególnie w wietrzną środę. Temperatury w okolicach 20 stopni to nie są upały. To za to idealne warunki na długie spacery brzegiem morza, wycieczki rowerowe czy po prostu zwiedzanie okolicy bez obawy o przegrzanie. Czwartkowe i niedzielne słońce na pewno poprawią nastroje, ale nawet w bardziej pochmurne dni warto wyjść z hotelu. Pamiętajcie tylko, żeby w środę zabrać ze sobą coś, co ochroni przed naprawdę mocnym wiatrem.

Dane pogodowe: OpenWeather

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