Pociąg z Berlina prosto do Pobierowa. Tak Niemcy chcą dojeżdżać do Gołębiewskiego nad Bałtykiem

Hotel Gołębiewski w Pobierowie zyska pociąg?

Coraz częściej pojawiają się sensacyjne doniesienia, jakoby Niemcy mieli rozważać budowę nowej linii kolejowej łączącej Berlin bezpośrednio z Pobierowem. Głównym powodem rzekomej inwestycji miałby być rosnący ruch turystyczny i ogromne zainteresowanie nowym kompleksem hotelowym nad Bałtykiem - hotelem Gołębiewski. Na ten moment nie ma jednak żadnych oficjalnych potwierdzeń takich planów. Informacje te należy traktować więc wyłącznie jako spekulacje, lecz nie da się ukryć, że taki scenariusz jest możliwy.

O krążących pogłoskach usłyszeliśmy podczas otwarcia hotelu. Jeden z pracowników obiektu wspomniał nam, że słyszał o rzekomych planach uruchomienia połączenia kolejowego z Berlina do Pobierowa. Podkreślał jednak, że są to wyłącznie niepotwierdzone informacje i nie wskazał żadnych konkretnych planów.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie jako magnes dla turystów

Gołębiewski Pobierowo to hotel, na który czekaliśmy wiele lat. Okazuje się jednak, że na pobyt tam "polują" nie tylko Polacy, ale również turyści zagraniczni. Najwięcej z pewnością będzie gości z Niemiec, ponieważ mają oni do Pobierowa stosunkowo blisko - od granicy jest to ok. 1,5 h jazdy samochodem. Z Berlina natomist to ok. 3 h jazdy autem. Połączenie koleją byłoby strzałem w dziesiątkę i pozwoliło wielu osobom bezproblemowo dostać się do gigantycznego obiektu.

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Ceny w restauracji w Hotelu Gołębiewski Pobierowo

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Otwarcie hotelu Gołębiewski Pobierowo

Oficjalne otwarcie nadmorskiego kolosa w Pobierowie miało miejsce 10 czerwca 2026 roku. Tego dnia również i my udaliśmy się na miejsce, aby zobaczyć na własne oczy, jak wygląda legendarny obiekt tuż przy samej plaży. Pełną relację z pobytu w hotelu znajdziecie tutaj: Odwiedziłam Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Monumentalny obiekt skrywa kilka mankamentów. Jeśli natomiast jesteście ciekawi, jak w obiekcie kształtują się ceny posiłków oraz jak wyglądają restauracje, zachęcamy do sprawdzenia poprzedniego artykułu tutaj: Hotel Gołębiewski w Pobierowie już otwarty. Sprawdziliśmy, ile kosztuje obiad

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]