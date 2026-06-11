Gołębiewski w Pobierowie. Hotel gigant nad Bałtykiem

Hotel Gołębiewski w Pobierowie to jeden z najbardziej spektakularnych i jednocześnie kontrowersyjnych obiektów nad polskim morzem. Skala inwestycji robi wrażenie - budynek przypomina bardziej samowystarczalne miasteczko niż klasyczny hotel. 10 czerwca miało miejsce oficjalne otwarcie giganta, na którym mieliśmy okazję być. Więcej o relacji przeczytacie tutaj: Odwiedziłam Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Monumentalny obiekt skrywa kilka mankamentów. Podczas wizyty weszliśmy także do pokoi w hotelu. Jak wrażenia?

Pokoje większe niż mieszkania wielu rodzin

Najmniejsze pokoje w hotelu mają około 40 m², co już samo w sobie jest powierzchnią większą niż wiele mieszkań w Polsce. W ofercie są także studia i apartamenty, które osiągają nawet 75–120 m². To oznacza, że goście otrzymują ogromną przestrzeń przewyższającą standardowe mieszkania w blokach czy kamienicach. Wnętrza pokoi są nowoczesne i zaprojektowane z myślą o komforcie. Dominują jasne kolory, duże przeszklenia oraz eleganckie wykończenia. Zdjęcia znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

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Ile kosztuje noc w hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Cena noclegu w hotelu Gołębiewski w Pobierowie zależy od terminu, standardu pokoju i widoku. Zazwyczaj jest to jednak koszt ok. 1500 zł za dobę za dwie osoby dorosłe. Nieco drożej jest w takich termianch jak długi weekend sierpniowy. Wówczas cena za noc rośnie aż do 1 967,88 zł za dwie osoby dorosłe. Cały weekend wiąże się więc z wydatkiem 3 422,40 zł w najtańszej opcji.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]