Odwiedziłam Hotel Gołębiewski w Pobierowie. Monumentalny obiekt skrywa kilka mankamentów

Gigantyczny Hotel Gołębiewski w Pobierowie przyjął pierwszych gości

Po długim czasie żmudnych przygotowań i wielu zapowiedziach niezwykle oczekiwany kompleks wypoczynkowy w końcu zainaugurował swoją działalność. Hotel Gołębiewski Pobierowo od samego początku przyciągał uwagę całej branży turystycznej oraz rzesz urlopowiczów, którzy regularnie spędzają czas nad polskim morzem.

Budynek charakteryzuje się nie tylko potężnymi gabarytami, ale przede wszystkim niesamowitym rozmachem architektonicznym oraz szerokim wachlarzem usług dedykowanych rodzinom, klientom biznesowym i osobom pragnącym relaksu. Aktualnie nadmorski gigant funkcjonuje w fazie próbnej, jednak goście już teraz mogą podziwiać gmach, który najpewniej wkrótce stanie się jedną z głównych wizytówek naszego wybrzeża.

Soft opening obiektu Gołębiewski w Pobierowie

Obecnie nadmorski resort wdrożył formułę zwaną soft openingiem, co w praktyce oznacza przyjmowanie pierwszych wczasowiczów przy jednoczesnym szlifowaniu najdrobniejszych detali. W dniu startu obiektu przypadającym na 10 czerwca zarezerwowano noclegi dla około 100 osób. Chociaż taka liczba klientów wydaje się skromna w zestawieniu z docelowymi możliwościami tego potężnego gmachu, stanowiła ona idealny sprawdzian dla personelu oraz poszczególnych stref hotelowych w kontakcie z prawdziwymi turystami.

Luksusowe wnętrza Hotelu Gołębiewski robią wielkie wrażenie

Przestrzenie wewnątrz budynku cechują się ogromną przestronnością i niezwykłą elegancją, a wykorzystanie naturalnych materiałów wykończeniowych natychmiast przywodzi na myśl najbardziej ekskluzywne zagraniczne kurorty. Już na samym wejściu urlopowiczów witał rozłożony czerwony dywan, który od razu nadawał wizycie niezwykle prestiżowy ton. W głównej hali recepcyjnej ustawiono także elegancki fortepian, przy którym Maksym Rzemiński umila czas gościom muzyką na żywo podczas dwóch sesji odbywających się w godzinach od 11 do 14 oraz wieczorami między 18 a 23.

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Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]

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Pokoje w nadmorskim kolosie zaskakują swoją wielkością

Jednym z najmocniejszych punktów całej inwestycji są bez wątpienia niezwykle obszerne pokoje gościnne. Nawet najmniejsze udostępniane apartamenty oferują powierzchnię około 40 metrów kwadratowych, co znacząco deklasuje standardowe wymiary spotykane w rodzimych kurortach wypoczynkowych.

Mieliśmy okazję obejrzeć te wnętrza osobiście i trzeba uczciwie przyznać, że miejsca w nich absolutnie nie brakuje. Olbrzymie przeszklenia wpuszczają mnóstwo światła dziennego i gwarantują niesamowite widoki na okolicę. Ciekawym rozwiązaniem jest wbudowana w każdym pokoju osobna garderoba, co z pewnością zostanie docenione przez turystów planujących dłuższy pobyt w Pobierowie.

Trzy restauracje i ogromne zaplecze dla biznesu w Pobierowie

Aby sprostać wymaganiom ogromnej liczby gości, w obiekcie wygospodarowano miejsce na aż trzy potężne strefy gastronomiczne, co doskonale obrazuje monumentalny charakter całego projektu. Nawet w szczycie sezonu i przy maksymalnym obłożeniu wczasowicze nie powinni odczuwać trudności ze znalezieniem wolnego stolika na posiłek.

Na szczególne uznanie zasługuje także gigantyczna przestrzeń konferencyjna. Najbardziej okazała sala jest w stanie pomieścić blisko dwa tysiące uczestników, co otwiera przed hotelem perspektywę zostania jednym z kluczowych ośrodków spotkań biznesowych na mapie polskiego wybrzeża.

Park wodny Tropikana w Hotelu Gołębiewski

Podczas pobytu w nadmorskim kompleksie odwiedziliśmy również park wodny Tropikana – jedną z największych atrakcji obiektu. Oprócz basenów na gości czekają liczne jacuzzi, dzięki którym nawet w czasie większego obłożenia można znaleźć spokojne miejsce do relaksu.

Strefę wellness uzupełniają tężnie solankowe oraz grota solna, które pozwalają odpocząć z dala od głównej części basenowej. Na terenie Tropikany działa także bar przy basenie zlokalizowany w strefie dla dzieci. Pomyślano więc o rodzicach, którzy mogą tam wygodnie obserwować swoje pociechy podczas zabawy.

Zdjęcia parku wodnego Tropikana znajdziecie w galerii poniżej.

Park wodny w Hotelu Gołębiewski Pobierowo [ZDJĘCIA]

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Rezerwacje w Pobierowie wyprzedają się błyskawicznie

Mimo trwającej dopiero fazy wstępnej działalności obiektu popyt na noclegi bije wszelkie rekordy. Według danych uzyskanych bezpośrednio od obsługi pracującej na miejscu dostępność pokoi na dzień 26 czerwca oraz na okres długiego weekendu w sierpniu jest już niemal całkowicie wyczerpana.

Turyści z Niemiec zachwyceni nadmorskim hotelem Gołębiewski

Monumentalna inwestycja przykuwa uwagę nie tylko krajowych miłośników wypoczynku, ale również gości spoza granic Polski. W dniu debiutu w obiekcie zameldowała się liczna grupa wczasowiczów z Niemiec, którzy nie kryli ogromnego podziwu dla skali i standardu tego nowego bałtyckiego giganta.

To wyjątkowe miejsce w Polsce, stworzyliście coś niesamowitego, będę tu wracał - mówił nam jeden z gości z Niemiec.

Pamięć o Tadeuszu Gołębiewskim w nadbałtyckim obiekcie

W prestiżowym punkcie hotelu, tuż nieopodal głównych wind, dostrzegliśmy wiszący portret Tadeusza Gołębiewskiego. To strategiczne miejsce sprawia, że każdego dnia wizerunek ten mija setki osób przemieszczających się po korytarzach. Wyeksponowanie sylwetki twórcy słynnego przedsiębiorstwa Tago oraz założyciela kultowej sieci hoteli jest celowym zabiegiem. Stanowi to niezwykle ważny symbol podkreślający jego fundamentalną rolę w budowaniu marki i jest formą oddania hołdu przedsiębiorcy, który przez dekady tworzył najbardziej znaną rodzinną potęgę hotelarską w kraju.

Problemy w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Na to muszą uważać turyści

Podczas naszej wizyty odnotowaliśmy również kilka niedogodności, które dają o sobie znać już w pierwszych minutach pobytu. Największą bolączką okazało się fatalne oznakowanie trasy dojazdowej do resortu. Systemy nawigacji satelitarnej często kierują kierowców na zawiłe, leśne ścieżki, które bywają mylące i trudne do pokonania, dlatego zaleca się wcześniejsze zapoznanie z mapą i poszukiwanie alternatywnych wskazówek drogowych. Pracownicy hotelu poinformowali nas jednak, że przyjrzą się tej kwestii i postarają się oznaczyć trasę.

Do tego dochodzi kwestia strefy postojowej, która wiąże się z wysokimi kosztami rzędu 6 złotych za każdą rozpoczętą godzinę parkowania. Pewien niedosyt pozostawia również wspomniany portret Tadeusza Gołębiewskiego. Chociaż ulokowano go w często uczęszczanej strefie, sam obraz jest dość niepozorny, co w zderzeniu z wielkością stworzonego przez niego imperium biznesowego sprawia wrażenie zbyt skromnego upamiętnienia tak znaczącej postaci.

Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]