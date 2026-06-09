Gołębiewski Pobierowo rozpoczyna działalność

10 czerwca 2026 roku nastąpi długo wyczekiwane otwarcie hotelu Gołębiewski Pobierowo. To jedna z najgłośniejszych inwestycji turystycznych nad polskim morzem, która od lat budzi ogromne zainteresowanie zarówno wśród mieszkańców regionu, jak i turystów planujących wakacje nad Bałtykiem. Co ciekawe, dosłownie dzień przed otwarciem w obiekcie nadal są wolne pokoje.

Wolne pokoje w Pobierowie. Hotel Gołębiewski nie ma pełnego obłożenia

Mimo ogromnego zainteresowania obiektem, w systemie rezerwacyjnym wciąż można znaleźć wolne miejsca na pobyt rozpoczynający się w dniu otwarcia, czyli 10 czerwca. To dobra wiadomość dla osób, które chciałyby jako jedne z pierwszych skorzystać z atrakcji nowego hotelu i zobaczyć na własne oczy jeden z największych obiektów wypoczynkowych w Polsce. Ile kosztuje noc w gigancie? Okazuje się, że oferta last minute do najtańszych niestety nie należy.

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Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

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Oferta last minute w hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Choć dostępne pokoje można traktować jako ofertę last minute, trudno mówić o promocyjnych stawkach. Za pobyt 2 osób dorosłych na jedną noc hotel oczekuje obecnie 1502 zł. To kwota, która dla wielu turystów może okazać się zaskakująca, szczególnie że mowa o pojedynczym noclegu. W praktyce oznacza to wydatek porównywalny z kilkudniowym pobytem w wielu innych nadmorskich obiektach lub nawet z wakacjami all inclusive za granicą.

Prestiż, atrakcje i ogromne oczekiwania w Gołębiewskim w Pobierowie

Hotel od początku był przedstawiany jako obiekt premium, oferujący szeroką gamę atrakcji dla gości. Rozbudowana strefa basenowa, zaplecze rekreacyjne, restauracje oraz bezpośrednie sąsiedztwo plaży mają przyciągać turystów przez cały rok. Jeśli jesteście ciekawi, jakie atrakcje będą dostępne dla pierwszych odwiedzających już od środy sprawdźcie nasz poprzedni artykuł tutaj: Wielkie otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Udostępniono listę atrakcji.