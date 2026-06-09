Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Wiemy, co czeka pierwszych gości

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-09 7:41

Już 10 czerwca nastąpi długo wyczekiwane otwarcie nowego hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Po miesiącach przygotowań, jeden z największych i najnowocześniejszych obiektów wypoczynkowych nad polskim Bałtykiem przyjmie pierwszych turystów. Co czeka na odwiedzających?

Hotel Gołębiewski w Pobierowie - otwarcie zaplanowano na 10 czerwca

Nadmorski kolos, o którym dyskutowano przez lata, wreszcie udostępnia swoje wnętrza pierwszym gościom. Uroczyste otwarcie kompleksu Gołębiewski w Pobierowie wyznaczono na 10 czerwca 2026 roku. W minionych dniach na terenie obiektu toczyły się intensywne prace organizacyjne i porządkowe. Pracownicy dopracowywali szczegóły związane z działaniem restauracji, stref wypoczynkowych, części konferencyjnej oraz Parku Wodnego Tropikana. Celem było zapewnienie gościom możliwości korzystania z kompletnej oferty hotelu już od pierwszego dnia. Jakie niespodzianki czekają więc na osoby, które jako pierwsze zapiszą się na kartach historii tego miejsca? Prezentujemy listę atrakcji poniżej.

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Tydzień pełen wrażeń. Co zaplanowano na wielkie otwarcie w Pobierowie?

Z racji rozpoczęcia działalności, hotel opracował bogaty harmonogram wydarzeń dedykowanych dzieciom, młodzieży i dorosłym. Od 10 do 16 czerwca goście będą mogli korzystać z licznych animacji, zajęć sportowych, warsztatów i różnorodnych form rozrywki. W planie ujęto m.in.:

  • wielkie parady postaci związanych z morzem oraz spotkania z bohaterami bajek i hotelowymi maskotkami,
  • codzienne zajęcia dla najmłodszych, rodzinne gry terenowe i zabawy pod okiem animatorów,
  • warsztaty rozwijające kreatywność, w tym plastyczne i kulinarne,
  • mini disco, malowanie twarzy oraz strefę brokatowych tatuaży,
  • zajęcia dla nastolatków w Junior Clubie (gry zespołowe, dyskoteki, integracja, warsztaty),
  • szeroką ofertę aktywności w Parku Wodnym Tropikana,
  • odprężające seanse w saunach i aromaterapię w strefie wellness,
  • zajęcia sportowe i zdrowotne dedykowane dorosłym,
  • codzienne wycieczki Grand Tour wokół kompleksu,
  • recitale fortepianowe w Kawiarni Patio,
  • wieczory taneczne z muzyką na żywo oraz setami DJ-a w Restauracji Monsoon,
  • wieczorne seanse kina familijnego dla całych rodzin.

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Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

Pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie
Galeria zdjęć 18

Rodzinne atrakcje nad Bałtykiem. Dla każdego coś dobrego

Harmonogram otwarcia skomponowano z myślą o każdym uczestniku, bez względu na jego wiek. Twórcy programu skupili się zarówno na promowaniu aktywnego spędzania czasu, jak i na relaksie oraz budowaniu więzi podczas wspólnych chwil w gronie najbliższych.

Nowy rozdział w nadmorskim Pobierowie. Pierwsi turyści w nowym hotelu

Dzień 10 czerwca stanowi oficjalny początek nowej ery w dziejach nadmorskiej miejscowości. Po wieloletnim oczekiwaniu i przejściu przez liczne fazy budowy, hotel w Pobierowie otworzy swoje podwoje dla pierwszych urlopowiczów. Obecnie trwają ostatnie poprawki i odliczanie do inauguracji. Wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, by powitać gości gotowych na atrakcje przygotowane w pierwszym tygodniu funkcjonowania kompleksu. Czy ich wrażenia będą pozytywne? Odpowiedź nadejdzie już niebawem.

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