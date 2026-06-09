Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Wiemy, co czeka pierwszych gości

Hotel Gołębiewski w Pobierowie - otwarcie zaplanowano na 10 czerwca

Nadmorski kolos, o którym dyskutowano przez lata, wreszcie udostępnia swoje wnętrza pierwszym gościom. Uroczyste otwarcie kompleksu Gołębiewski w Pobierowie wyznaczono na 10 czerwca 2026 roku. W minionych dniach na terenie obiektu toczyły się intensywne prace organizacyjne i porządkowe. Pracownicy dopracowywali szczegóły związane z działaniem restauracji, stref wypoczynkowych, części konferencyjnej oraz Parku Wodnego Tropikana. Celem było zapewnienie gościom możliwości korzystania z kompletnej oferty hotelu już od pierwszego dnia. Jakie niespodzianki czekają więc na osoby, które jako pierwsze zapiszą się na kartach historii tego miejsca? Prezentujemy listę atrakcji poniżej.

Tydzień pełen wrażeń. Co zaplanowano na wielkie otwarcie w Pobierowie?

Z racji rozpoczęcia działalności, hotel opracował bogaty harmonogram wydarzeń dedykowanych dzieciom, młodzieży i dorosłym. Od 10 do 16 czerwca goście będą mogli korzystać z licznych animacji, zajęć sportowych, warsztatów i różnorodnych form rozrywki. W planie ujęto m.in.:

wielkie parady postaci związanych z morzem oraz spotkania z bohaterami bajek i hotelowymi maskotkami,

codzienne zajęcia dla najmłodszych, rodzinne gry terenowe i zabawy pod okiem animatorów,

warsztaty rozwijające kreatywność, w tym plastyczne i kulinarne,

mini disco, malowanie twarzy oraz strefę brokatowych tatuaży,

zajęcia dla nastolatków w Junior Clubie (gry zespołowe, dyskoteki, integracja, warsztaty),

szeroką ofertę aktywności w Parku Wodnym Tropikana,

odprężające seanse w saunach i aromaterapię w strefie wellness,

zajęcia sportowe i zdrowotne dedykowane dorosłym,

codzienne wycieczki Grand Tour wokół kompleksu,

recitale fortepianowe w Kawiarni Patio,

wieczory taneczne z muzyką na żywo oraz setami DJ-a w Restauracji Monsoon,

wieczorne seanse kina familijnego dla całych rodzin.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

18

Rodzinne atrakcje nad Bałtykiem. Dla każdego coś dobrego

Harmonogram otwarcia skomponowano z myślą o każdym uczestniku, bez względu na jego wiek. Twórcy programu skupili się zarówno na promowaniu aktywnego spędzania czasu, jak i na relaksie oraz budowaniu więzi podczas wspólnych chwil w gronie najbliższych.

Nowy rozdział w nadmorskim Pobierowie. Pierwsi turyści w nowym hotelu

Dzień 10 czerwca stanowi oficjalny początek nowej ery w dziejach nadmorskiej miejscowości. Po wieloletnim oczekiwaniu i przejściu przez liczne fazy budowy, hotel w Pobierowie otworzy swoje podwoje dla pierwszych urlopowiczów. Obecnie trwają ostatnie poprawki i odliczanie do inauguracji. Wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, by powitać gości gotowych na atrakcje przygotowane w pierwszym tygodniu funkcjonowania kompleksu. Czy ich wrażenia będą pozytywne? Odpowiedź nadejdzie już niebawem.