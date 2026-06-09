Spis treści
Wielkie otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie
Długo wyczekiwany Hotel Gołębiewski w Pobierowie wreszcie zaczyna działać. Inaugurację tego potężnego obiektu wyznaczono na środę, 10 czerwca 2026 roku. Gigantyczna inwestycja, o której od lat mówiła cała branża turystyczna i mieszkańcy Pomorza Zachodniego, ma ambicje zostać najbardziej charakterystycznym kompleksem wypoczynkowym na polskim wybrzeżu.
Goście będą mieli do dyspozycji tysiące miejsc noclegowych, wielkie centrum rekreacyjne, strefy konferencyjne i liczne restauracje. Władze hotelu spodziewają się tłumów już na samym starcie. Zaskakuje jednak fakt, że mimo bliskiego terminu otwarcia, wciąż nie udało się zamknąć procesów rekrutacyjnych.
Polecany artykuł:
Praca w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Kogo szukają?
Wielkie otwarcie za pasem, a poszukiwania pracowników nie zwalniają tempa. Zarząd rekrutuje do działów obsługi klienta, gastronomii oraz strefy SPA. Wciąż można składać aplikacje na kilkanaście stanowisk. Oto kogo dokładnie potrzebują:
- Magazynier K/M (dział gastronomii)
- Kucharz
- Sushi Master
- Kelner
- Kucharz specjalizujący się w kuchni orientalnej
- Masażysta / Terapeuta SPA
- Specjalista ds. eventów
- Pracownik pralni
- Holowa
- Ochroniarz
- Piekarz
- Pokojowy
- Pomoc kuchenna
- Technik basenowy
- Pracownik sekcji deserowej.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Największy hotel nad Bałtykiem - Gołębiewski w Pobierowie
Hotel Gołębiewski w Pobierowie gotowy na pierwszych gości
Już niedługo Hotel Gołębiewski w Pobierowie powita pierwszych urlopowiczów. Nadmorski kolos zapewni nie tylko wygodne łóżka, ale też potężną strefę rekreacji, doskonałe jedzenie i mnóstwo rozrywek dla rodzin. Ten imponujący budynek ma szansę stać się magnesem przyciągającym turystów do Pobierowa i nową wizytówką tej miejscowości.
Jakie atrakcje przygotował Hotel Gołębiewski?
Od 10 czerwca Hotel Gołębiewski w Pobierowie otwiera cały tydzień atrakcji dla odwiedzających. W planach są między innymi warsztaty twórcze, parady z udziałem postaci z bajek, animacje, kino rodzinne, zabawy w Parku Wodnym Tropikana, seanse w saunach i fitness dla starszych gości. Wieczorami czas umilać będzie muzyka na żywo, występy DJ-a w Restauracji Monsoon, recitale na fortepianie czy imprezy taneczne. Nastolatkowie znajdą też coś dla siebie w Junior Clubie. Dokładny harmonogram dostępny jest na oficjalnej stronie kompleksu.