Wielkie otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Długo wyczekiwany Hotel Gołębiewski w Pobierowie wreszcie zaczyna działać. Inaugurację tego potężnego obiektu wyznaczono na środę, 10 czerwca 2026 roku. Gigantyczna inwestycja, o której od lat mówiła cała branża turystyczna i mieszkańcy Pomorza Zachodniego, ma ambicje zostać najbardziej charakterystycznym kompleksem wypoczynkowym na polskim wybrzeżu.

Goście będą mieli do dyspozycji tysiące miejsc noclegowych, wielkie centrum rekreacyjne, strefy konferencyjne i liczne restauracje. Władze hotelu spodziewają się tłumów już na samym starcie. Zaskakuje jednak fakt, że mimo bliskiego terminu otwarcia, wciąż nie udało się zamknąć procesów rekrutacyjnych.

Praca w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Kogo szukają?

Wielkie otwarcie za pasem, a poszukiwania pracowników nie zwalniają tempa. Zarząd rekrutuje do działów obsługi klienta, gastronomii oraz strefy SPA. Wciąż można składać aplikacje na kilkanaście stanowisk. Oto kogo dokładnie potrzebują:

Magazynier K/M (dział gastronomii)

Kucharz

Sushi Master

Kelner

Kucharz specjalizujący się w kuchni orientalnej

Masażysta / Terapeuta SPA

Specjalista ds. eventów

Pracownik pralni

Holowa

Ochroniarz

Piekarz

Pokojowy

Pomoc kuchenna

Technik basenowy

Pracownik sekcji deserowej.

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Największy hotel nad Bałtykiem - Gołębiewski w Pobierowie

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Hotel Gołębiewski w Pobierowie gotowy na pierwszych gości

Już niedługo Hotel Gołębiewski w Pobierowie powita pierwszych urlopowiczów. Nadmorski kolos zapewni nie tylko wygodne łóżka, ale też potężną strefę rekreacji, doskonałe jedzenie i mnóstwo rozrywek dla rodzin. Ten imponujący budynek ma szansę stać się magnesem przyciągającym turystów do Pobierowa i nową wizytówką tej miejscowości.

Jakie atrakcje przygotował Hotel Gołębiewski?

Od 10 czerwca Hotel Gołębiewski w Pobierowie otwiera cały tydzień atrakcji dla odwiedzających. W planach są między innymi warsztaty twórcze, parady z udziałem postaci z bajek, animacje, kino rodzinne, zabawy w Parku Wodnym Tropikana, seanse w saunach i fitness dla starszych gości. Wieczorami czas umilać będzie muzyka na żywo, występy DJ-a w Restauracji Monsoon, recitale na fortepianie czy imprezy taneczne. Nastolatkowie znajdą też coś dla siebie w Junior Clubie. Dokładny harmonogram dostępny jest na oficjalnej stronie kompleksu.

Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

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