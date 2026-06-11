Obiad w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Hotel Gołębiewski w Pobierowie zrobił na nas duże wrażenie, a cała relacja dostępna jest tutaj: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Kiedy zakończyliśmy podziwianie pokoi i strefy rekreacyjnej z parkiem wodnym na czele, przyszedł czas na przetestowanie kulinariów. Zdecydowaliśmy się na wizytę w restauracji "Zielona". Wnętrze od razu uderza wytwornością i dbałością o detale, a profesjonalna obsługa chętnie pomaga w wyborze potraw. Naszym celem było jednak sprawdzenie, jak prezentują się ceny i przede wszystkim, jak smakują serwowane dania.

Ile kosztuje obiad w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Ceny w luksusowym resorcie oczywiście nie należą do najniższych, jednak jakość potraw absolutnie rekompensuje wydatek. Nasz wybór padł na "Kurczaka Supreme", w którym pierś drobiowa podana jest z sosem estragonowym, francuskimi ziemniakami, pieczarkami i groszkiem. Choć porcja mogłaby wydawać się skromna, jej wyrafinowany smak okazał się rewelacyjny. Do posiłku zamówiliśmy standardowy napój gazowany, którego 250 mililitrów kosztowało 14 złotych. Poniżej w galerii prezentujemy zdjęcia wybranego dania oraz pełnego menu dostępnego w restauracji.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ceny w restauracji w Hotelu Gołębiewski Pobierowo

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Restauracje w Hotelu Gołębiewski Pobierowo

Nowy obiekt na wybrzeżu kontynuuje tradycje gastronomiczne znane z innych hoteli sieci, oferując gościom zróżnicowane możliwości. Wśród dostępnych lokali znalazły się między innymi:

Restauracja Czerwona - oferuje zróżnicowane posiłki od śniadań po kolacje w formie bufetu, skupiając się na kulinarnych klasykach polskich i europejskich.

- oferuje zróżnicowane posiłki od śniadań po kolacje w formie bufetu, skupiając się na kulinarnych klasykach polskich i europejskich. Restauracja Zielona - elegancki lokal a'la carte, doskonały na specjalne okazje, z menu obejmującym mięsa, ryby, owoce morza oraz propozycje wegetariańskie.

- elegancki lokal a'la carte, doskonały na specjalne okazje, z menu obejmującym mięsa, ryby, owoce morza oraz propozycje wegetariańskie. Restauracja Monsoon - miejsce z azjatyckimi specjałami serwowanymi a'la carte.

- miejsce z azjatyckimi specjałami serwowanymi a'la carte. Kawiarnia Patio - przestrzeń stworzona do odpoczynku przy kawie, słodkościach lub drinkach, w kameralnej atmosferze.

- przestrzeń stworzona do odpoczynku przy kawie, słodkościach lub drinkach, w kameralnej atmosferze. Smakolandia - wyjątkowa strefa kulinarna dedykowana najmłodszym gościom.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]