Po raz pierwszy w Szczecinie - Zawody Stand Up Paddle!

Już 9 maja szczecińskie nabrzeża zamienią się w arenę sportowej rywalizacji. Po raz pierwszy w historii miasto będzie gospodarzem jednej z edycji Pucharu Polski w SUP.

Wielu z nas kojarzy wiosłowanie na stojąco z leniwym relaksem podczas zachodu słońca. Piotr Hertel ze stowarzyszenia SUP - chce przełamać ten stereotyp.

Wiele osób pyta, czy to sport kontaktowy. Tak, na poziomie zawodowym to szybka i dynamiczna rywalizacja, gdzie trzeba dbać o deskę i balansować ciałem w tłumie - mówi Hertel, podkreślając, że nadchodzące zawody to przede wszystkim widowiskowe wyścigi techniczne i długodystansowe.

Zawody zaplanowano tak, by każdy znalazł coś dla siebie:

Dla doświadczonych zawodników: wyścig techniczny (1 km) z dużą liczbą zwrotów oraz wyścig długodystansowy (8 km)

Dla amatorów: wyścig wokół Wyspy Grodzkiej (4 km)

Dla najmłodszych: dzieci również będą miały swoje kategorie z dopasowanym dystansem

Brak sprzętu nie będzie przeszkodą

Organizatorzy zapewniają, że podczas zawodów będzie można przetestować profesjonalny sprzęt.

Każdy uczestnik będzie zobowiązany do pływania w kamizelce ratunkowej oraz posiadania leasha (linki bezpieczeństwa łączącej nogę z deską). Na wodzie czuwać będą łodzie asekuracyjne i ratownicy medyczni.

Szczegóły i zapisy znajdziecie Tutaj.

Dodatkowo biuro zawodów na Wyspie Grodzkiej będzie otwarte dla spóźnialskich dzień przed startem (8 maja w godz. 18:00–19:00) oraz w dniu imprezy (9 maja w godz. 9:00–12:00).