Gotowi do biegu? Start już za niewiele ponad dwa tygodnie!

Odliczanie trwa! Na listach startowych jest już ponad 1600 zawodników, a wszystko wskazuje na to, że tegoroczna edycja będzie jedną z najliczniejszych pod względem frekwencji. W nocy z 8 na 9 maja ulicami naszego miasta pobiegnie 2 tysiące zawodników. Uczestnicy zmierzą się z trasą o długości 5 lub 10 kilometrów, prowadzącą przez jedne z głównych arterii miasta, m.in. ulice Szymanowskiego, Monte Cassino, aleję Bohaterów Warszawy czy aleję Wojska Polskiego. Start i meta tradycyjnie zlokalizowane będą na Jasnych Błoniach. Ci, którzy wybiorą dystans 10 km, będą musieli pokonać pętlę dwukrotnie.

W tym roku wprowadzono dodatkową klasyfikację drużynową. Wystarczy zebrać pięcioosobową grupę, w której będzie przynajmniej jedna kobieta, zapisać każdego uczestnika oraz zgłosić zespół mailowo na adres: [email protected].

Na sportową przygodę zaproszone są również dzieci, bo Szczeciński Bieg Nocny rozpocznie się już tak naprawdę wczesnym wieczorem 8 maja. To właśnie wtedy na Jasnych Błoniach odbędzie się 3. Szczeciński Bieg Świetlików dla najmłodszych w wieku 5–13 lat. Krótsze dystanse (od 200 do 1000 metrów), świecące akcenty i mnóstwo radości gwarantowane!

Szczeciński Bieg Nocny to jednak coś więcej niż tylko sportowa rywalizacja. W miasteczku biegowym na uczestników i kibiców czekać będzie sporo atrakcji – od strefy relaksu, przez spotkania z fizjoterapeutami, którzy podpowiedzą, jak zadbać o regenerację, aż po animacje dla najmłodszych, w tym malowanie twarzy.

Listy startowe na oba biegi są jeszcze otwarte, więc kto czuje się na siłach, niech dołącza do naszej załogi. Zapisy tradycyjnie prowadzone są online.