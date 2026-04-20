Gotowi do biegu? Start już za niewiele ponad dwa tygodnie!

Mateusz Tomaszewicz
2026-04-20 14:18

Siódma edycja Szczecińskiego Biegu Nocnego zbliża się wielkimi krokami. Dokładnie za 18 dni ulice Szczecina ponownie wypełnią pełni energii biegacze. Jeśli ktoś jeszcze się waha, ma szansę dołączyć do tej rozbieganej grupy, bo wciąż są dostępne pakiety startowe.

Bieg Nocny Szczecin

Autor: Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia/ Materiały prasowe

Odliczanie trwa! Na listach startowych jest już ponad 1600 zawodników, a wszystko wskazuje na to, że tegoroczna edycja będzie jedną z najliczniejszych pod względem frekwencji. W nocy z 8 na 9 maja ulicami naszego miasta pobiegnie 2 tysiące zawodników. Uczestnicy zmierzą się z trasą o długości 5 lub 10 kilometrów, prowadzącą przez jedne z głównych arterii miasta, m.in. ulice Szymanowskiego, Monte Cassino, aleję Bohaterów Warszawy czy aleję Wojska Polskiego. Start i meta tradycyjnie zlokalizowane będą na Jasnych Błoniach. Ci, którzy wybiorą dystans 10 km, będą musieli pokonać pętlę dwukrotnie.

W tym roku wprowadzono dodatkową klasyfikację drużynową. Wystarczy zebrać pięcioosobową grupę, w której będzie przynajmniej jedna kobieta, zapisać każdego uczestnika oraz zgłosić zespół mailowo na adres: [email protected].

Na sportową przygodę zaproszone są również dzieci, bo Szczeciński Bieg Nocny rozpocznie się już tak naprawdę wczesnym wieczorem 8 maja. To właśnie wtedy na Jasnych Błoniach odbędzie się 3. Szczeciński Bieg Świetlików dla najmłodszych w wieku 5–13 lat. Krótsze dystanse (od 200 do 1000 metrów), świecące akcenty i mnóstwo radości gwarantowane!

Szczeciński Bieg Nocny to jednak coś więcej niż tylko sportowa rywalizacja. W miasteczku biegowym na uczestników i kibiców czekać będzie sporo atrakcji – od strefy relaksu, przez spotkania z fizjoterapeutami, którzy podpowiedzą, jak zadbać o regenerację, aż po animacje dla najmłodszych, w tym malowanie twarzy.

Listy startowe na oba biegi są jeszcze otwarte, więc kto czuje się na siłach, niech dołącza do naszej załogi. Zapisy tradycyjnie prowadzone są online.