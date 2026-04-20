Jarmark Szczeciński – Wielka Majówka na Jasnych Błoniach!

Już na początku maja jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Szczecinie ponownie zmieni się w barwne miasteczko pełne smaków, aromatów i kreatywnych inspiracji. Aleja Pod Platanami zapełni się wystawcami z całego kraju – od twórców unikatowego rękodzieła po producentów regionalnych przysmaków. To świetna okazja, by odkryć wyjątkowe produkty, wesprzeć lokalnych rzemieślników i spróbować specjałów z różnych stron Polski.

Co czeka na uczestników wydarzenia?

Rękodzieło, dekoracje, biżuteria, drobne wyroby artystyczne, naturalne produkty spożywcze.

Ponadto: strefy tematyczne: dla dzieci, dla zwierząt, a także rośliny dla miłośników zieleni!

Tysiące pomysłów na prezent, do domu i dla najbliższych, miasteczko dmuchańców, malowanie buziek, sztuczne tatuaże.

"Zabierzcie ze sobą koce i kosze z przekąskami – Jasne Błonia to idealne miejsce na majowy piknik w gronie rodziny i przyjaciół. Dajcie znać znajomym, zabierzcie bliskich i spędźcie wspólnie ten długi weekend!Przyjdź i zobacz, co w tym roku przygotowali dla Was wystawcy – gwarantujemy, że każdy znajdzie coś dla siebie!" - przekonuje Marcin Ziental, organizator Jarmarku.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie na: www.jarmarkszczecinski.pl