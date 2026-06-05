Dawny kościół zamieniono w kawiarnię. Kiedyś modlono się tu do "niemieckiego pana Jezusa"

Wieża kościoła Marcina Lutra w Świnoujściu z trudną historią

Budowę świątyni Marcina Lutra sfinalizowano w 1904 roku ze środków Emilii Heyse, najzamożniejszej obywatelki Świnoujścia. Architektoniczny projekt neogotyckiego gmachu stworzył Fritz Gottlieb. Budynek zachwycał 62-metrową wieżą wyposażoną w zegar oraz cztery dzwony. Zmagania zbrojne podczas II wojny światowej przyniosły obiektowi ogromne uszkodzenia.

Okres powojenny przyniósł całkowite porzucenie protestanckiego gmachu. Polscy osadnicy omijali budynek z dużym dystansem, argumentując ten krok obecnością "niemieckiego pana Jezusa". Pozbawiony jakiejkolwiek opieki majątek sukcesywnie rozkradano, prowokując gigantyczną ruinę. W latach 60. władze nakazały wyburzenie resztek, ale wieżę ostatecznie zachowano. Serwis iswinoujscie.pl informuje o przyczynie tej decyzji, przypominając, że „Wieża została, ponieważ była umieszczona na mapach nawigacyjnych, a ich zmiana była skomplikowanym przedsięwzięciem”. Następnie obiekt przez długi czas po prostu niszczał.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Wieża widokowa w Świnoujściu

Remont wieży widokowej w Świnoujściu i nowa funkcja

Sytuacja odwróciła się w 2003 roku za sprawą inwestora z sektora prywatnego, decydującego się odnowić historyczne pozostałości kościoła. Skomplikowane prace renowacyjne pozwoliły oddać zabytek do dyspozycji turystów zaledwie dwa lata później. Obecnie konstrukcja mierzy o równe 20 metrów mniej niż pierwowzór, tracąc ostatecznie zabytkową iglicę zdobiącą niegdyś sam wierzchołek.

Wejście na wieżę w Świnoujściu wymaga pokonania 222 schodów

Platforma widokowa została ulokowana na wysokości równych 44 metrów. Droga na sam szczyt wymaga od wczasowiczów pokonania dokładnie 222 stopni. Wymagający wysiłek rekompensują przygotowane na trasie miejsca spoczynkowe ze stolikami, dające szansę na złapanie oddechu.

Ogromna niespodzianka czeka po dotarciu na wierzchołek. Każdy róg konstrukcji wyposażono w małe balkony gwarantujące fantastyczne widoki na Świnoujście i taflę Morza Bałtyckiego. Turyści bez problemu zauważą również sąsiednie Międzyzdroje, a także terytorium niemieckiej strefy na wyspie Uznam.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Wieża widokowa w Świnoujściu

Kawiarnia w dawnej świątyni Lutra zachwyca stylem retro

Najniższe piętra budowli zaadaptowano na wyjątkowy lokal gastronomiczny czerpiący estetykę wprost z epoki dwudziestolecia międzywojennego. Dawna przestrzeń sakralna serwuje dzisiaj gościom pyszne desery, gorącą kawę, a także mocno chłodzące napoje po spacerze.

Świnoujście i wieża kościoła to turystyczna pozycja obowiązkowa

Pamiątka po świątyni Marcina Lutra stanowi fascynujący punkt na mapie całego Świnoujścia. Dawny obiekt ewangelicki zjednuje sobie urlopowiczów jako wiekowy zabytek, ale też przestrzeń posiadająca specyficzny charakter. Burzliwe losy tego miejsca oraz niecodzienna rola skutecznie zachęcają letników do porzucenia piaszczystego wybrzeża. Eksploracja tego zakątka gwarantuje fantastyczną odskocznię od standardowego plażowania nad polskim morzem.

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