Budowa Szczecińskiego Domu Sportu zakończona. Na otwarcie kompleksu jeszcze poczekamy

Szczeciński Dom Sportu na finiszu

Jak informuje magistrat, gigantyczne przedsięwzięcie weszło w kluczową fazę realizacji. Główny wykonawca, czyli firma Budimex S.A., w wyznaczonym terminie zgłosił zakończenie robót. Obecnie przedstawiciele nadzoru inwestorskiego oraz inni uczestnicy tego procesu rozpoczynają kilkunastodniowy okres wnikliwych weryfikacji.

– To jeden z ostatnich etapów przed oddaniem obiektu do użytkowania. Każdy element kompleksu będzie teraz dokładnie sprawdzany pod kątem poprawności wykonania i zgodności z dokumentacją – mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Audyt techniczny obejmie wszelkie systemy, zamontowany sprzęt, rozwiązania inżynieryjne oraz poszczególne strefy gmachu. W sytuacji wykrycia jakichkolwiek mankamentów, wykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznego wdrożenia niezbędnych działań naprawczych.

Co oferuje nowy Szczeciński Dom Sportu?

Zmodernizowany kompleks ma szansę całkowicie odmienić sportowy krajobraz stolicy Pomorza Zachodniego. Prowadzona z rozmachem budowa zaowocowała powstaniem szeregu nowoczesnych stref:

Trzydziestometrowa pływalnia z dedykowanym przegłębieniem

Przestronniejsza i wyższa hala sportowa, która odpowiada najnowszym standardom licencyjnym

Sala przeznaczona dla pięściarzy wraz z rozbudowaną strefą szatniowo-socjalną

Mniejsza pływalnia wyposażona w miejsca na widowni

Starannie wkomponowane architektoniczne detale pochodzące z dawnego budynku

Kompleksowe udogodnienia gwarantujące pełną dostępność dla osób poruszających się na wózkach

Cały obiekt został zaprojektowany z myślą o profesjonalnych zawodnikach, ale doskonale sprawdzi się również jako arena imprez o charakterze masowym, w tym widowiskowych gal, turniejów oraz wydarzeń muzycznych.

Ekologiczne technologie w Szczecińskim Domu Sportu

W budynku zaimplementowano szereg innowacyjnych systemów, które znacząco zredukują rachunki za codzienne funkcjonowanie. Wśród najważniejszych rozwiązań znalazły się:

Technologia pozwalająca na ponowne użycie nawet 75 procent wód popłucznych z instalacji basenowych

z instalacji basenowych Innowacyjny system odzyskiwania energii cieplnej ze zużytej wody

Rozbudowana sieć paneli fotowoltaicznych

Zabezpieczenia i instalacje rygorystycznie spełniające najświeższe dyrektywy dotyczące wydajności energetycznej

– To inwestycja zaprojektowana z myślą o przyszłości. Nowoczesne technologie pozwolą ograniczyć koszty utrzymania obiektu, co w przypadku tak dużego kompleksu ma ogromne znaczenie – podkreśla Piotr Zieliński.

Koszty budowy Szczecińskiego Domu Sportu

Całkowita wartość robót: blisko 109 milionów złotych brutto

Wsparcie finansowe: 65 milionów złotych pozyskanych z Programu Inwestycji Strategicznych

Nadzór nad realizacją: spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Główny wykonawca: przedsiębiorstwo Budimex S.A.

Kiedy oficjalne otwarcie Szczecińskiego Domu Sportu?

Mimo że prace konstrukcyjne przy nowym gmachu zostały już sfinalizowane, lokalna społeczność musi wykazać się jeszcze odrobiną cierpliwości. Zaraz po zakończeniu technicznych odbiorów, urzędnicy przystąpią do czasochłonnych procedur administracyjnych, które warunkują uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Ten żmudny etap formalny potrwa prawdopodobnie kilka kolejnych miesięcy.

– Chcemy, by obiekt został oddany do użytku w pełni bezpieczny i kompletny. To wymaga czasu – zaznacza Piotr Zieliński.

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