Pęknięty szklany sufit na dworcu w Szczecinie. Hol kasowy zamknięty dla podróżnych

Pęknięcie podtrzymujących elementów sufitu na dworcu w Szczecinie

Do wykrycia usterki doszło 27 maja podczas rutynowych działań serwisowych w głównej hali szczecińskiego obiektu. Ekipy techniczne odkryły wówczas uszkodzenia elementów, które odpowiadają za podtrzymywanie wielkiego, szklanego świetlika znajdującego się bezpośrednio nad okienkami kasowymi.

Według informacji przekazanych przez Agnieszkę Jurewicz z Biura Komunikacji PKP S.A., natychmiast wdrożono tymczasowe środki ostrożności oraz zlecono ekspertyzę rzeczoznawcy budowlanemu. Ze względów bezpieczeństwa cały hol musiał zostać wyłączony z użytku, co odcięło podróżnym drogę do stacjonarnych punktów sprzedaży biletów.

Bilety na pociąg w Szczecinie: gdzie i jak kupić?

Przedstawiciele kolei podkreślają, że obiekt dworcowy wciąż jest otwarty i obsługuje ruch pasażerski, chociaż w mocno zawężonym zakresie.

Dla podróżnych przygotowano alternatywne rozwiązania:

nabycie biletu u obsługi pociągu bez naliczania dodatkowych prowizji,

zakup w jednym z trzech automatów biletowych rozlokowanych na terenie stacji,

obsługa w punktach tymczasowych, które mają ruszyć lada moment.

Wiadomo już, że spółka PKP Intercity dysponuje nowym miejscem na zorganizowanie zastępczego punktu obsługi. Zgodnie z zapowiedziami tymczasowa kasa biletowa powstanie w sąsiedztwie dyskontu Biedronka.

Termin naprawy szklanego dachu w Szczecinie

PKP musi teraz poczekać na wiążącą opinię eksperta, która określi procedury bezpiecznej likwidacji uszkodzeń świetlika. Zakłada się, że jeśli formalności przebiegną bez opóźnień, właściwe roboty naprawcze wystartują w pierwszych dniach nadchodzącego tygodnia.

Niedostępność głównego holu generuje znaczne komplikacje, szczególnie dotkliwe dla seniorów preferujących bezpośredni kontakt ze sprzedawcą. Zastępcze okienka mają pomóc w rozładowaniu kolejek, jednak komfort podróży wróci do normy dopiero po całkowitym usunięciu zagrożenia w hali kasowej.

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