Niemieccy eksperci biją na alarm. Popularny trik z Coca-Colą i folią może się źle skończyć!

Czyszczenie auta Coca-Colą i folią aluminiową zyskuje na popularności

Jak informuje niemiecki serwis ruhr24.de, cała metoda opiera się na prostym zabiegu wylania słodkiego napoju na brudny element, a następnie szorowania go zwiniętym sreberkiem. Z naukowego punktu widzenia ma to uzasadnienie, ponieważ obecny w płynie kwas fosforowy rzeczywiście radzi sobie z drobnymi ogniskami utleniania. Zgnieciony metal z kuchni pełni tu funkcję amatorskiej gąbki polerskiej. Kierowcy chętnie testują tę budżetową metodę na swoich pojazdach, oczekując natychmiastowych rezultatów, a początkowo wyczyszczona blacha faktycznie sprawia wrażenie odnowionej.

Niemiecki ADAC ostrzega przed niszczeniem karoserii

Przedstawiciele największego niemieckiego stowarzyszenia motoryzacyjnego ADAC opublikowali materiał wideo, w którym kategorycznie odradzają stosowanie tej praktyki. O ile masywne detale z chromu zdołają przetrwać taką pielęgnację i na krótki czas odzyskają dawny blask, o tyle w przypadku delikatniejszych powłok lakierniczych prawdopodobieństwo trwałych uszkodzeń diametralnie wzrasta.

Chemiczne połączenie substancji kwasowych z metalowymi powierzchniami, w zestawieniu z ostrymi krawędziami zgniecionej folii i drobinkami brudu, błyskawicznie generuje siatkę drobnych rys, potęgując zjawisko rdzewienia. Niemieccy eksperci zaznaczają, że ten pozornie magiczny patent zazwyczaj pogarsza sytuację i staje się bezpośrednią przyczyną powstawania kolejnych defektów na nadwoziu.

Coca-Cola i ocet szkodzą felgom. Eksperci tłumaczą dlaczego

Specjaliści od motoryzacji przypominają, że Coca-Cola absolutnie nie zastąpi specjalistycznej chemii gospodarczej. Ogromne ilości cukru zawarte w płynie wysychają i pozostawiają klejący osad, który działa jak magnes na kurz oraz wodę, tworząc perfekcyjne środowisko do rozwoju kolejnych zniszczeń na samochodzie.

Zbliżone komunikaty ostrzegawcze dotyczą również prób domowego mycia kół samochodowych. Mieszanki bazujące na słodkich napojach lub occie potrafią bezpowrotnie zdegradować aluminiowe elementy, a jednocześnie są całkowicie bezradne w walce z mocno wżartym, czarnym osadem pochodzącym z pracujących klocków hamulcowych.

Profesjonalne środki czyszczące zamiast kuchennych eksperymentów

Mechanicy i detailerzy doradzają sięganie wyłącznie po certyfikowane kosmetyki samochodowe, zaprojektowane specjalnie z myślą o likwidowaniu śladów po utlenianiu i uporczywych plam, bez ingerencji w strukturę lakieru. Dedykowana chemia gwarantuje znacznie lepsze rezultaty, zapewnia pełne bezpieczeństwo powłok i zapobiega występowaniu nieprzewidzianych reakcji.

Kiedy mamy do czynienia z naprawdę powierzchownymi mankamentami, w zupełności sprawdzi się lekko ścierny preparat polerski nałożony na puszystą mikrofibrę. Gdy sytuacja wymaga bardziej radykalnych działań, najrozsądniej będzie poprosić o wsparcie wykwalifikowanych specjalistów.

Trik z internetu może sporo kosztować kierowców

Zabieg pielęgnacyjny z użyciem gazowanego płynu i folii spożywczej robi świetne wrażenie na krótkich filmikach w mediach społecznościowych, jednak dla branżowych ekspertów to skrajnie niebezpieczna bzdura skutkująca drogimi wizytami w warsztacie. Zanim udamy się do kuchni po te domowe akcesoria, powinniśmy chłodno przekalkulować, czy zachowanie w portfelu drobnych kwot nie zaowocuje potężnymi wydatkami.

