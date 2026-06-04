Burze i grad nadciągają. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla sześciu województw

IMGW ostrzega przed burzami. Gdzie obowiązują alerty?

W czwartek IMGW opublikował alerty pierwszego stopnia przed burzami dla sześciu województw. Ostrzeżenia objęły cztery regiony zachodniej Polski oraz dwa województwa położone na południowym wschodzie kraju. W zależności od lokalizacji największym zagrożeniem będą ulewy lub bardzo silne podmuchy wiatru.

Alertami objęto całe województwa zachodniopomorskie i lubuskie, a także północne obszary województwa dolnośląskiego oraz zachodnią część Wielkopolski. Ostrzeżenia wydano również dla wschodnich rejonów województw lubelskiego i podkarpackiego.

Ulewy i grad na wschodzie, wichury na zachodzie

Na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia ostrzeżenia będą obowiązywać od południa do godziny 21. Prognozy wskazują na występowanie burz z intensywnymi opadami deszczu, które lokalnie mogą osiągnąć 35 mm. Synoptycy nie wykluczają również gradu oraz porywów wiatru dochodzących do 60 km/h.

W zachodnich regionach kraju alerty wejdą w życie o godzinie 17 i pozostaną ważne do godziny 22. Towarzyszące burzom podmuchy wiatru mogą osiągać nawet 80 km/h. Dodatkowo prognozowane są opady deszczu do 20 mm oraz lokalne opady gradu.

Jak interpretować ostrzeżenia pierwszego stopnia?

Alert pierwszego stopnia to najniższy poziom ostrzeżeń wydawanych przez IMGW w trzystopniowej skali. Informuje on o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, które mogą prowadzić do strat materialnych, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

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