Zadbaj o siebie świadomie i #BadajSięDziewczyno!

Oliwia Rudnicka
2026-04-16 14:05

Spotkanie profilaktyczno-edukacyjne odbędzie się 29 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim​.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Dwie kobiety stojące obok siebie, ujęte od pasa w górę w profilu, z prawą stroną ciała skierowaną ku prawej krawędzi kadru. Kobieta po lewej stronie ubrana jest w jasnobeżową marynarkę z jednym guzikiem i klapami. Kobieta po prawej nosi brązową marynarkę z paskiem w talii i klamrą, oraz widoczne są dwa guziki. Obydwie kobiety mają włosy upięte w kok, a kobieta po prawej ma na sobie kolczyki z pereł i naszyjnik z pereł. Tło jest rozmyte, z widocznymi jasnymi elementami architektonicznymi, przypominającymi kolumny.

Pomorze Zachodnie oraz Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zapraszają na wydarzenie #BadajSięDziewczyno! Wydarzenie odbędzie się 29 kwietnia.

Spotkanie zaplanowano w godzinach 9:00 - 14:00 w Sali Delfin Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Ta inicjatywa o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym została stworzona z myślą o szczególnej grupie odbiorczyń: uczennicach szkół ponadpodstawowych oraz studentkach.

Program wydarzenia wypełnią spotkania i warsztaty. Wśród prelegentów znajdą się:

  • dr n. med. Dorota Gródecka-Szwajkiewicz (ginekologia i położnictwo) oraz Cezary Karczewski (elektroradiologia, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii)
  • Karolina Hajdukiewicz - psycholog i psychoonkolog
  • Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
