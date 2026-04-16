Zadbaj o siebie świadomie i #BadajSięDziewczyno!

Pomorze Zachodnie oraz Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zapraszają na wydarzenie #BadajSięDziewczyno! Wydarzenie odbędzie się 29 kwietnia.
Spotkanie zaplanowano w godzinach 9:00 - 14:00 w Sali Delfin Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Ta inicjatywa o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym została stworzona z myślą o szczególnej grupie odbiorczyń: uczennicach szkół ponadpodstawowych oraz studentkach.
Program wydarzenia wypełnią spotkania i warsztaty. Wśród prelegentów znajdą się:
- dr n. med. Dorota Gródecka-Szwajkiewicz (ginekologia i położnictwo) oraz Cezary Karczewski (elektroradiologia, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii)
- Karolina Hajdukiewicz - psycholog i psychoonkolog
- Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego