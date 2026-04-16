III. Konferencja "Zachodniopomorskie Mosty Współpracy" już we wtorek!

Krzysztof Baziuniak
2026-04-16 13:59

Celem wydarzenia jest budowanie trwałych relacji oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowisk samorządowych, gospodarczych, edukacyjnych, naukowych oraz administracji rządowej.

Współpraca III LO Grudzią.jpg

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI

Wydarzenie organizowane jest przez Damiana Simińskiego – Radnego Województwa Zachodniopomorskiego, Piotra Ćwikłę – Burmistrza Łobza oraz Edwarda Arysa – Starostę Powiatu Łobeskiego, we współpracy z gminami Powiatu Łobeskiego: Łobez, Dobra, Węgorzyno, Radowo Małe i Resko oraz Zachodniopomorską Szkołą Biznesu – Akademią Nauk Stosowanych.

Konferencja stanowi przestrzeń dialogu, której ideą jest wspólne poszukiwanie rozwiązań sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu zachodniopomorskiego.

Gościem specjalnym będzie Pan Stanisław Bukowiec, Wiceminister Infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Konferencja odbędzie się w Łobzie, w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Orzeszkowej 7.

Rozpoczęcie o godz. 10:00. Wstęp jest wolny.