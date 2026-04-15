To pierwszy taki obiekt w Polsce!

Terminal umożliwi realizację projektów offshore na Bałtyku.

Parametr 50 ton nośności na metr kwadratowy, który umożliwia przeładunek, wstępną instalację, scalanie wież wiatrowych, które ważą ponad 1000 ton - reasumuje Piotr Krahel z Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Koszt to blisko 39 milionów euro.​

To już pewne - terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych w Świnoujściu będzie rozbudowany

Plan zakłada dodatkowe 26 hektarów placów składowych i nowych nabrzeży.

Możliwość realizacji niejednego projektu budowy morskich farmiotrowych, tylko równolegle możliwość realizacji dwóch projektów offshore'owych - dodaje Piotr Krahel z Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Rozbudowa ma potrwać do 2030 roku.

Terminal instalacyjny wpłynie na rynek pracy

Wraz z rozwojem branży offshore - liczba specjalistów ma wzrosnąć z obecnych 100 do docelowo 200 osób.