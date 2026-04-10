Trwa 3. edycja programu „Klub Pro”

Oliwia Rudnicka
2026-04-10 13:39

Polski sport młodzieżowy zyska potężny zastrzyk gotówki.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Piłka nożna z czarno-białymi łatami unosi się w powietrzu po lewej stronie kadru, otoczona drobnymi kroplami wody. W prawym dolnym rogu widoczna jest stopa w czarnym bucie sportowym z trzema białymi paskami, kopiąca ziemię, z której wzlatuje błoto i drobinki wody. Murawa stadionu, częściowo pokryta błotem, rozciąga się na pierwszym planie, a w tle majaczy biała bramka. Ogólny plan jest ciemny, z akcentami zieleni murawy i bieli piłki oraz bramki.

Program jest skierowany do organizacji, które osiągają najlepsze wyniki w szkoleniu dzieci i młodzieży. Na mapie beneficjentów jest Pomorze Zachodnie - o dofinansowanie może ubiegać się blisko 50 klubów z naszego regionu. Pieniądze są przyznawane na podstawie jasnych kryteriów, takich jak liczba zawodników czy osiągnięcia sportowe, a kwoty mogą sięgać od 50 tysięcy do nawet ponad 760 tysięcy złotych na jedną jednostkę.

Dofinansowanie jest niezwykle elastyczne. Kluby mogą je wydać na to, co w danej chwili jest najpilniejsze: zakup specjalistycznego sprzętu, opłacenie wyjazdów na turnieje czy wynagrodzenia dla kadry trenerskiej.

Nabór wniosków trwa do końca kwietnia. 

