Trwa 3. edycja programu „Klub Pro”

Program jest skierowany do organizacji, które osiągają najlepsze wyniki w szkoleniu dzieci i młodzieży. Na mapie beneficjentów jest Pomorze Zachodnie - o dofinansowanie może ubiegać się blisko 50 klubów z naszego regionu. Pieniądze są przyznawane na podstawie jasnych kryteriów, takich jak liczba zawodników czy osiągnięcia sportowe, a kwoty mogą sięgać od 50 tysięcy do nawet ponad 760 tysięcy złotych na jedną jednostkę.

Dofinansowanie jest niezwykle elastyczne. Kluby mogą je wydać na to, co w danej chwili jest najpilniejsze: zakup specjalistycznego sprzętu, opłacenie wyjazdów na turnieje czy wynagrodzenia dla kadry trenerskiej.

Nabór wniosków trwa do końca kwietnia.

